Volver al Trabajo lanzó un curso gratis para ser operador de drones: cómo anotarse

El programa Volver al Trabajo amplió su oferta de formación gratuita con cuatro nuevos cursos que buscan mejorar la inserción laboral de sus beneficiarios. Entre las novedades se destaca la capacitación para operador de drones , una actividad con creciente demanda en distintos sectores.

La iniciativa surge de un acuerdo entre el Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Defensa y busca brindar herramientas para acceder a empleos con mayores oportunidades de desarrollo.

A partir del convenio firmado por ambas carteras, se incorporaron cuatro nuevas propuestas de formación profesional orientadas a perfiles que hoy son requeridos por el mercado laboral.

El programa Volver al Trabajo lanzó una serie de cursos gratis entre los que incluye una capacitación en operación de drones.

Las capacitaciones se dictarán en el Centro de Formación Capital Humano, uno de los espacios que concentra la oferta de cursos y el sistema de vouchers educativos impulsado por el Gobierno nacional.

La novedosa capacitación en operación de drones

Entre las nuevas opciones, el curso de operador de drones aparece como una de las propuestas más innovadoras.

En los últimos años, esta tecnología comenzó a utilizarse en actividades como agricultura de precisión, seguridad, monitoreo ambiental, inspección de obras, producción audiovisual, logística y servicios técnicos, por lo que aumentó notablemente la demanda de personal capacitado para manejar estos equipos.

Además del conocimiento técnico para ejercer esta tarea, se requiere conocer la normativa vigente y aplicar protocolos de seguridad en distintos ámbitos de trabajo.

Cómo inscribirse a los cursos de Volver al Trabajo

Quienes deseen participar pueden consultar la oferta completa e inscribirse a través del portal oficial del Centro de Formación Capital Humano.

Para acceder a una vacante es necesario ingresar con los datos personales registrados en el programa y completar el formulario correspondiente a la capacitación elegida.

Desde el Gobierno señalaron que estas instancias de formación gratuita buscan fortalecer las habilidades de los beneficiarios y facilitar su incorporación al mercado laboral formal mediante oficios y especializaciones con demanda creciente.