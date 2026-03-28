Vuelve el calor: así será el pronóstico para este sábado en Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un pronóstico con aumento de la temperatura para este fin de semana en Mendoza.

El pronóstico en Mendoza para este sábado 29 de marzo anticipa un fin de semana de ascenso de temperatura, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La mínima se ubicará en 16°C durante las primeras horas de la madrugada y llegará a 30°C por la tarde, dejando disfrutar del "último verano" del año.

Contingencias Climáticas completa el informe anticipando un día de otoño con nubosidad variable y vientos moderados del noreste, sin ráfagas ni cambios bruscos de tiempo. No se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos durante todo el fin de semana.

En Alta Montaña también se registrará un ascenso de temperatura y cielo despejado con pocas nubes durante la jornada, aunque entre las 12 y las 20 podría registrarse viento Zonda débil en el sur de Malargüe y la precordillera sur.

Pronóstico, clima, calor, primavera El cielo se mantendrá despejado con nubosidad variable. MILAGROS LOSTES - MDZ Pronóstico extendido en Mendoza Para el domingo se espera un día caluroso con nubosidad variable y poco cambio de temperatura, con una mínima de 19°C y una máxima de 32°C. En el sur provincial podrían registrarse condiciones de inestabilidad durante la tarde y la noche, mientras que en la cordillera se mantendrá el cielo despejado durante toda la jornada.