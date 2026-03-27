Llega el mal tiempo a Buenos Aires: a qué hora llueve este viernes y hasta cuándo seguirá la mala racha

Las lluvias volverán a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense antes de lo previsto, de acuerdo con el último reporte difundido para el área metropolitana por el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) .

De acuerdo con el reciente informe del SMN , la lluvia volverá a caer en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en la tarde de este viernes 27 de marzo. Asimismo, el organismo nacional anticipó un escenario de inestabilidad que se extenderá a lo largo de más de una jornada.

Según lo indicado en el sitio oficial del SMN , esta tarde se prevé la llegada de tormentas aisladas con un 40% de probabilidad, las cuales se extenderían hacia la noche con un 70% de probabilidad.

Por su parte, desde el sitio especializado Meteored indicaron que la hora precisa en la que caería la lluvia sería entre las 13 y las 15 horas, con un 40% de probabilidades. En tanto, a la noche, el cielo estaría parcialmente nublado, sin probabilidades de precipitaciones.

Ahora bien, la temperatura rondaría entre los 20° de mínima y los 26° de máxima.

Captura de pantalla 2026-03-27 084821 El pronóstico del Meteored indica que a las 13 horas llovería en Buenos Aires. Meteored

Hasta cuándo lloverá en Buenos Aires

En su reporte, el SMN aseguró que la lluvia no se limitará al viernes. La previsión oficial indica que las lluvias tendrán continuidad durante el sábado, con tormentas aisladas hacia la madrugada, mañana y tarde, también, con un 40% de probabilidad.

Además, el SMN indicó que las precipitaciones se extenderían hasta el domingo y el lunes 30 de marzo, con chaparrones durante la mañana.

Captura de pantalla 2026-03-27 084835 Los días que llovería en Buenos Aires, según el Meteored. Meteored

En cuanto al pronóstico de Meteored, el sábado 28 no habría precipitaciones en Buenos Aires, mientras que el cielo se presentaría parcialmente nublado y la temperatura rondaría entre los 20° de mínima y los 27° de máxima.

En la misma línea del SMN, Meteored prevé que el domingo y el lunes sean jornadas de tormentas, con un 70% de probabilidad. La temperatura ascendería a los 30° de máxima el domingo 29, mientras que el lunes volvería a alcanzar los 28° de máxima, en tanto que la lluvia llegaría únicamente a las 9 de la mañana.

En el pronóstico extendido, Meteored adelantó que los primeros días de abril, el miércoles 1 y el jueves 2, las tormentas volverían a presentarse con un 50% de probabilidad.