Buenos Aires se despide de la calma: cuándo vuelven las lluvias
Tras varios días estables, el Área Metropolitana de Buenos Aires se encamina hacia un cierre de semana con más humedad, viento, posibles tormentas.
La semana había arrancado con una postal amable en la ciudad y el conurbano, pero esa estabilidad ya tiene fecha de vencimiento. Después de jornadas tranquilas, con cielo entre despejado y algo nublado, el pronóstico anticipa un cambio marcado hacia el cierre de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires: vuelven las lluvias.
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un avance de condiciones más inestables, con el regreso de las lluvias y la posibilidad de tormentas aisladas a partir del viernes. A eso se suma un descenso térmico y la presencia de vientos intensos, en un combo que podría extenderse durante varios días y modificar por completo el panorama que dominó en los últimos tiempos.
Días agradables antes del cambio
Antes de esa transición, el miércoles 25 y el jueves 26 de marzo todavía se perfilan como jornadas cómodas para quienes tengan actividades al aire libre. El pronóstico indica buen tiempo, sin grandes sobresaltos, con nubosidad variable y temperaturas templadas. Las máximas rondarán los 25 grados, dentro de un contexto otoñal todavía amable para la región metropolitana. Serán, en ese sentido, los últimos días de una secuencia estable que le dio un respiro al AMBA. Sin embargo, esa calma empezará a quedar atrás con el ingreso de un nuevo patrón atmosférico que traerá más humedad y dejará una sensación térmica mucho más pesada.
El punto de quiebre llegará el viernes 27, cuando comience a ingresar aire más cálido y húmedo desde el norte de la provincia de Buenos Aires. Ese movimiento favorecerá un aumento de la nubosidad y generará condiciones propicias para chaparrones y tormentas aisladas en distintos sectores del AMBA y zonas cercanas. No se espera, en principio, un evento uniforme ni persistente durante toda la jornada, pero sí un ambiente más inestable, con momentos de mejora y otros de mayor actividad. El cambio no solo se notará por las lluvias: también se sentirá en el aire, con una atmósfera más cargada y menos confortable a medida que avance el día.
Un fin de semana con tiempo variable
De cara al sábado 28 y al domingo 29, el pronóstico mantiene un escenario abierto y bastante dinámico. La lluvia no se presentaría de forma continua, aunque sí podría aparecer en diferentes tramos del fin de semana. Según las previsiones, el sábado asoma como la jornada con mayor probabilidad de precipitaciones, especialmente durante la mañana, cuando podrían registrarse los episodios más activos. El domingo, en cambio, ofrecería una situación algo más cambiante: seguiría la inestabilidad, pero con chances de mejoras temporarias, algunos pasajes de sol y una recuperación de las temperaturas. De hecho, hacia el cierre del fin de semana, las marcas podrían volver a ubicarse cerca de los 28 o 29 grados.
Los organismos especializados en clima ya advierten sobre este cambio de escenario y recomiendan prestar atención a las actualizaciones del pronóstico. El regreso de las lluvias no llegaría solo: también se esperan vientos intensos y una circulación de aire que favorecerá una mayor variabilidad atmosférica. En otras palabras, el AMBA entrará en una secuencia de días menos previsibles, con condiciones que podrán modificarse en pocas horas. La combinación de humedad elevada, tormentas aisladas y descenso de temperatura marca un cierre de semana muy distinto al arranque. Para Buenos Aires, la calma empieza a retirarse y el paraguas vuelve a ganar lugar entre los indispensables de estos días.