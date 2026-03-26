Salta: detuvieron a una mujer que traficaba cocaína que ocultaba en libros infantiles

La mujer de 27 años era buscada desde 2022 en la causa “Libros blancos” por tráfico de cocaína. La hallaron en Salta y la trasladaron a Buenos Aires.

Una mujer de 27 años fue detenida en la provincia de Salta acusada de integrar una organización dedicada al envío de cocaína escondida en libros de cuentos infantiles.

Una mujer de 27 años fue detenida en la provincia de Salta acusada de integrar una organización dedicada al envío de cocaína escondida en libros de cuentos infantiles. La sospechosa permanecía prófuga desde 2022 y fue capturada tras una investigación que se había iniciado en la Ciudad de Buenos Aires.

El caso, bautizado como “Libros blancos”, se originó cuando las autoridades detectaron un circuito de encomiendas que incluía ejemplares de El libro de la selva. Dentro de los textos, la banda había diseñado un doble fondo para ocultar clorhidrato de cocaína, con un cargamento que rondaba los tres kilos y que estaba listo para salir del país.

Según fuentes policiales, al advertir que era investigada, la joven se dio a la fuga y logró mantenerse oculta durante varios años. Sin embargo, durante 2025, la División Delitos contra la Salud y Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad intensificó tareas de inteligencia para reconstruir su entorno y seguir sus movimientos.

mujer detenida por trafico de cocaina en libros infantiles2 Tráfico de cocaína Ese trabajo permitió ubicarla en la localidad salteña de Joaquín V. González. El pasado 17 de marzo, tras un operativo de vigilancia encubierta, los agentes la identificaron en la vía pública, en la intersección de Paraguay y Jacarandá, donde finalmente fue arrestada.

Luego de su detención, la mujer fue alojada en una dependencia policial y posteriormente trasladada en avión desde el aeropuerto Martín Miguel de Güemes hacia la Ciudad de Buenos Aires, donde quedó a disposición de la Justicia.