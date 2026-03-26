Cuáles son los destinos turísticos más elegidos para viajar en Semana Santa

El turismo en Argentina continúa mostrando signos de dinamismo en 2026, impulsado por los fines de semana largos, una mayor planificación anticipada y un viajero cada vez más informado y precavido. En este contexto, Semana Santa se consolida como una de las fechas clave para la movilidad turística, tanto a nivel nacional como internacional, con un marcado interés por combinar escapadas tradicionales, destinos de playa y grandes ciudades.

En ese escenario, Almundo dio a conocer las principales tendencias de búsquedas y reservas de los argentinos para el fin de semana largo de Semana Santa 2026.

Según los datos relevados por la compañía, los vuelos concentran el mayor volumen de ventas y representan el 60% del total de las transacciones.

En segundo lugar se ubican las reservas de hoteles, seguidas por la compra de paquetes turísticos. Un aspecto que también se destaca es el crecimiento en la contratación de asistencias al viajero, que alcanza el 6% y supera a otros productos como circuitos o alquiler de vehículos, un dato que refleja un perfil de viajero cada vez más previsor y atento a la cobertura durante sus viajes .

Al analizar el ránking general de destinos elegidos para esta fecha, se observa una combinación de clásicos nacionales con destinos internacionales, especialmente de playa y grandes capitales.

Buenos Aires encabeza la lista de los cinco destinos más elegidos por los argentinos para viajar en Semana Santa, seguida por Río de Janeiro, Madrid, San Carlos de Bariloche y Miami.

En lo que respecta a los destinos dentro del país, el ranking es liderado por Buenos Aires, que concentra casi el 24% de las transacciones nacionales. Detrás se ubican San Carlos de Bariloche y Mendoza, tres destinos que mantienen su lugar en el podio respecto del año anterior. El Top 5 de los destinos nacionales más elegidos se completa con Puerto Iguazú y San Miguel de Tucumán, que logra consolidarse entre las preferencias de los viajeros.

En el plano internacional, se evidencia una clara inclinación por destinos de playa y escapadas regionales. Río de Janeiro lidera el ránking con el 17% de las transacciones internacionales, seguido por Madrid y Miami. El listado se completa con destinos del Caribe, entre los que se destaca Punta Cana, que gana protagonismo en las elecciones de los argentinos.

Al comparar estos datos con el comportamiento registrado en 2025, se observa una fuerte fidelidad hacia los destinos tradicionales.

“Río de Janeiro es nuevamente uno de los grandes protagonistas del año con un importante crecimiento: pasó del tercer al segundo puesto en el ranking global y registró un crecimiento del 38%, incluso en un contexto en el que otros destinos redujeron su participación”, señaló Alejandro Herrasti, Director Comercial de CVC Corp Argentina.

En el mercado nacional, el podio integrado por Buenos Aires, Bariloche y Mendoza se mantiene estable, mientras que San Miguel de Tucumán logró ingresar al Top 5 y desplazó a Córdoba entre los destinos más elegidos para esta fecha. En cuanto a los viajes internacionales, también se detecta un cambio de tendencia hacia destinos de descanso.

Río de Janeiro desplazó a Madrid como destino internacional número uno y el Caribe continúa ganando terreno, con Punta Cana ingresando al Top 5 en lugar de Roma, lo que refleja una preferencia creciente por escapadas de playa frente a los tradicionales recorridos europeos.

De acuerdo con Almundo, quienes organizan sus escapadas dentro de Argentina de manera independiente suelen optar por vuelos hacia destinos del sur del país y la región de Cuyo.

Sin embargo, al momento de elegir paquetes turísticos completos, los destinos que más se destacan son Puerto Iguazú y Ushuaia, con propuestas que parten desde los 630 mil pesos por cuatro noches en hoteles de tres o cuatro estrellas. Bariloche, con valores desde los 455 mil pesos, y El Calafate, con opciones a partir de los 860 mil pesos, también figuran entre los destinos con buenas promociones disponibles en la plataforma.

En el caso de las escapadas internacionales, la demanda de vuelos está liderada por Río de Janeiro, mientras que entre los paquetes turísticos se destacan Santiago de Chile y los destinos del Caribe. En particular, Punta Cana y Bayahibe, en República Dominicana, se posicionan como algunas de las opciones más elegidas por quienes buscan resolver todo su viaje en una sola compra, que incluye vuelo, resort all inclusive y traslados.

Brasil también mantiene un fuerte atractivo, con propuestas hacia destinos como Salvador y Bahía, con valores desde 1.110.000 pesos, o Natal en formato all inclusive, con precios que parten desde los 1.245.000 pesos, consolidándose como alternativas competitivas para quienes buscan descanso, playa y servicios integrales durante el fin de semana extra largo.