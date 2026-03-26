Pronóstico en Mendoza: las inesperadas temperaturas que se esperan para los próximos días

El pronóstico de Contingencias Climáticas anticipa tiempo bueno para este viernes y durante el fin de semana.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, anticipa para este viernes 27 de marzo una jornada con tiempo bueno y ascenso de la temperatura en Mendoza, una condición que se mantendrá durante los próximos días en la provincia con máximas inesperadas.

Así estará el tiempo este viernes en Mendoza Viento: circulación de viento leve desde el norte, predominando entre las 11 y las 22 en toda la provincia.

Nubosidad: cielo mayormente despejado durante el día. Solo se espera nubosidad parcial en la franja Este provincial hasta aproximadamente las 12.

Alta Montaña: cielo despejado durante toda la jornada. Pronóstico para los próximos días Sin alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a la vista, la mínima esperada para este viernes es de 15ºC y la máxima de 30ºC. La tendencia es que las temperaturas sigan en aumento; incluso se anuncian 35ºC para el lunes.