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Pronóstico en Mendoza: las inesperadas temperaturas que se esperan para los próximos días

El pronóstico de Contingencias Climáticas anticipa tiempo bueno para este viernes y durante el fin de semana.

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Otra vez a guardar los abrigos.

Otra vez a guardar los abrigos.

Foto: Santiago Tagua/MDZ

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, anticipa para este viernes 27 de marzo una jornada con tiempo bueno y ascenso de la temperatura en Mendoza, una condición que se mantendrá durante los próximos días en la provincia con máximas inesperadas.

Así estará el tiempo este viernes en Mendoza

  • Viento: circulación de viento leve desde el norte, predominando entre las 11 y las 22 en toda la provincia.
  • Nubosidad: cielo mayormente despejado durante el día. Solo se espera nubosidad parcial en la franja Este provincial hasta aproximadamente las 12.
  • Alta Montaña: cielo despejado durante toda la jornada.

Pronóstico para los próximos días

Sin alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a la vista, la mínima esperada para este viernes es de 15ºC y la máxima de 30ºC. La tendencia es que las temperaturas sigan en aumento; incluso se anuncian 35ºC para el lunes.

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El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

El sábado continuará agradable y la máxima aumentará a 32ºC. El domingo se presentará caluroso, con nubosidad variable y vientos leves del noreste. Comenzará a desmejorar durante la tarde y la noche en el sur provincial. La máxima esperada es de 34ºC.

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