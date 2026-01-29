Vuelta a clases: ofertas y descuentos en uniformes escolares en supermercados

Con la vuelta a clases 2026 cada vez más cerca, algunas grandes cadenas de supermercados ampliaron sus promociones para facilitar la compra de indumentaria escolar, entre ellas medias colegiales con importantes descuentos y opciones de financiamiento sin interés, según una publicación reciente.

Se trata de Jumbo, que está ofreciendo rebajas de hasta el 40 % en distintos modelos de medias escolares a través de su tienda online, una iniciativa pensada para aligerar el gasto de las familias antes del inicio de clases.

Además del descuento, la firma permite abonar las compras en hasta 3 cuotas sin interés, con la posibilidad de extender ese beneficio a 6 cuotas sin interés para clientes que utilicen su sistema de pagos electrónicos asociado.

Entre los pares disponibles con rebaja se encuentran opciones para niños y niñas en diferentes estilos y talles. Algunos de los productos más accesibles incluyen:

Estas ofertas permiten a los consumidores acceder a productos básicos del uniforme escolar con precios más competitivos en comparación con lo que se suele conseguir fuera de temporada de promociones.

Medias deportivas y packs de varias unidades desde cerca de $3.899 hasta $4.199 dependiendo del modelo y diseño.

En paralelo, otras grandes superficies también están lanzando descuentos en accesorios vinculados a la vuelta a clases. Por ejemplo, algunas cadenas de hipermercados ofrecen mochilas escolares con rebajas que superan el 40 %, y diversas opciones de pago en cuotas sin interés para facilitar la adquisición de estos artículos.

Este tipo de promociones se suman a otras iniciativas de comercios y bancos que incentivan la compra de materiales y prendas destinadas al uso escolar mediante programas de descuentos y financiación especial, como se ha visto en ocasiones anteriores