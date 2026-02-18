Vuelta a clases 2026: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen descuentos y cuotas

La vuelta a clases 2026 vuelve a poner presión sobre el presupuesto familiar: armar la mochila puede costar más de $76.900 por alumno sin contar indumentaria. Frente a cuadernos, zapatillas y guardapolvos cada vez más caros, bancos y billeteras virtuales activaron descuentos y cuotas sin interés para aliviar el impacto.

La canasta básica de útiles ya supera los $76.900 por estudiante, según relevamientos privados. A eso se suman productos que registran fuertes aumentos en comparación con el año pasado:

Los bancos y billeteras virtuales ofrecen promos combinables para la vuelta a clases. Foto: Alf Ponce

El inicio de clases en Mendoza será el próximo 21 de febrero Foto: Alf Ponce

Con estos valores, aprovechar promociones bancarias y beneficios de billeteras digitales se volvió clave para reducir el gasto total.

Para compras grandes —como mochilas, zapatillas o listas completas— las promociones sin límite de devolución marcan la diferencia. Estas son las alternativas más competitivas:

Al no tener tope de reintegro, estos beneficios resultan especialmente atractivos cuando el gasto supera ampliamente los $100.000.

Cuotas sin interés: cómo financiar zapatillas e indumentaria

En el caso de ropa y calzado escolar, la financiación en cuotas suele ser más determinante que el descuento directo. Estas son las principales opciones para pagar en cuotas sin interés:

ICBC: hasta 9 cuotas sin interés en Dexter y Stock Center.

Mercado Pago: 9 cuotas sin interés en Open Sports y 6 cuotas en Digital Sports y Sporting.

Banco Nación: 6 cuotas sin interés en Digital Sports y Crocs.

Naranja X: 6 cuotas sin interés en Digital Sports, Dexter y Stock Center.

BBVA, Santander y Banco Provincia: 6 cuotas sin interés en Digital Sports.

Cómo combinar descuentos y cuotas para gastar menos

La estrategia para optimizar el presupuesto escolar suele consistir en dividir las compras: aprovechar descuentos sin tope para mochilas o listas grandes y utilizar cuotas sin interés para zapatillas e indumentaria, que suelen tener precios más elevados.

En un contexto donde la vuelta a clases implica uno de los mayores desembolsos del año para las familias, comparar promociones bancarias y elegir el medio de pago adecuado puede representar una diferencia significativa en el gasto final.

Con el ciclo lectivo 2026 a la vuelta de la esquina, las ofertas de bancos y billeteras virtuales se convierten en aliados clave para que el inicio escolar no desacomode por completo las cuentas del hogar.