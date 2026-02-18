Presenta:

Sociedad

|

vuelta a clases

Vuelta a clases 2026: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen descuentos y cuotas

Algunos bancos y billeteras vitruales ofrecen hasta 30% off y 9 cuotas sin interés para aliviar el gasto ante la vuelta a clases. Las promociones una por una.

MDZ Sociedad

Algunos bancos y billeteras virtuales lanzaron promociones especiales para la vuelta a clases. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Algunos bancos y billeteras virtuales lanzaron promociones especiales para la vuelta a clases. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

La vuelta a clases 2026 vuelve a poner presión sobre el presupuesto familiar: armar la mochila puede costar más de $76.900 por alumno sin contar indumentaria. Frente a cuadernos, zapatillas y guardapolvos cada vez más caros, bancos y billeteras virtuales activaron descuentos y cuotas sin interés para aliviar el impacto.

El inicio de clases en Mendoza será el próximo 21 de febrero Foto: Alf Ponce
Los bancos y billeteras virtuales ofrecen promos combinables para la vuelta a clases. Foto: Alf Ponce

Los bancos y billeteras virtuales ofrecen promos combinables para la vuelta a clases. Foto: Alf Ponce

Vuelta a clases 2026: cuánto cuesta la canasta escolar

La canasta básica de útiles ya supera los $76.900 por estudiante, según relevamientos privados. A eso se suman productos que registran fuertes aumentos en comparación con el año pasado:

Te Podría Interesar

  • Cuadernos básicos: desde $3.500
  • Carpetas escolares: a partir de $8.000
  • Guardapolvos: hasta $48.000 en locales tradicionales

Con estos valores, aprovechar promociones bancarias y beneficios de billeteras digitales se volvió clave para reducir el gasto total.

Descuentos sin tope de reintegro: las mejores opciones

Para compras grandes —como mochilas, zapatillas o listas completas— las promociones sin límite de devolución marcan la diferencia. Estas son las alternativas más competitivas:

  • Banco Macro: 30% de descuento en mochilas y artículos de marroquinería de Cecchini.
  • Banco Macro: 30% de rebaja en calzado Grimoldi.
  • Banco Macro: 30% de ahorro en Open Sports y Sporting.
  • Banco de Santa Fe: 25% de descuento en compras en Digital Sports.
  • Banco Galicia: 20% en librerías y útiles en Batik, Cúspide y Woopy.
  • Banco Credicoop: 20% de descuento en artículos de librería en Batik.

Al no tener tope de reintegro, estos beneficios resultan especialmente atractivos cuando el gasto supera ampliamente los $100.000.

Cuotas sin interés: cómo financiar zapatillas e indumentaria

En el caso de ropa y calzado escolar, la financiación en cuotas suele ser más determinante que el descuento directo. Estas son las principales opciones para pagar en cuotas sin interés:

  • ICBC: hasta 9 cuotas sin interés en Dexter y Stock Center.
  • Mercado Pago: 9 cuotas sin interés en Open Sports y 6 cuotas en Digital Sports y Sporting.
  • Banco Nación: 6 cuotas sin interés en Digital Sports y Crocs.
  • Naranja X: 6 cuotas sin interés en Digital Sports, Dexter y Stock Center.
  • BBVA, Santander y Banco Provincia: 6 cuotas sin interés en Digital Sports.

Cómo combinar descuentos y cuotas para gastar menos

La estrategia para optimizar el presupuesto escolar suele consistir en dividir las compras: aprovechar descuentos sin tope para mochilas o listas grandes y utilizar cuotas sin interés para zapatillas e indumentaria, que suelen tener precios más elevados.

En un contexto donde la vuelta a clases implica uno de los mayores desembolsos del año para las familias, comparar promociones bancarias y elegir el medio de pago adecuado puede representar una diferencia significativa en el gasto final.

Con el ciclo lectivo 2026 a la vuelta de la esquina, las ofertas de bancos y billeteras virtuales se convierten en aliados clave para que el inicio escolar no desacomode por completo las cuentas del hogar.

Archivado en

Notas Relacionadas