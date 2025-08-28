Presenta:

Vouchers educativos: cómo saber si lo cobro en septiembre y cómo acceder

La medida de los vouchers educativos seguirá vigente hasta el mes de diciembre y son millones los argentinos que reciben la ayuda económica mes a mes.

El programa de vouchers educativos entró en vigencia en 2024.

El programa de Vouchers Educativos continúa vigente y representa un alivio económico para miles de familias argentinas con hijos en colegios privados que cuentan con subsidio estatal del 75 % o más. Durante septiembre, los beneficiarios pueden recibir un aporte equivalente a la mitad del valor de la cuota escolar.

Es por eso que desde el Gobierno indicaron algunas pautas para cobrarlo correctamente en septiembre y también para acceder al beneficio, para poder obtener la ayuda económica en familias que envían a sus hijos a colegios privados con subvención estatal.

Requisitos para acceder a los vouchers educativos

Los hogares deben cumplir con las siguientes condiciones:

  • El alumno debe tener menos de 18 años y asistir a una institución privada que reciba al menos un 75 % de apoyo estatal.

  • El ingreso total del grupo familiar no puede superar los siete salarios mínimos, lo que actualmente equivale a $2.255.400.

  • El estudiante debe figurar como regular en los registros oficiales de ANSES.

  • El adulto responsable debe estar registrado en Mi Argentina y contar con usuario en Mi ANSES.

Cuánto se cobra por un voucher educativo

El aporte cubre hasta el 50 % de la cuota mensual. Como referencia, hay que tomar los siguientes valores:

  • Nivel secundario: hasta el 50 % de $51.960.

  • Nivel primario: hasta el 50 % de $45.890.

Cómo consultar si se cobra en septiembre

Existen dos vías principales para confirmar el pago:

  • Mi ANSES: ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social en la sección “Mis Cobros”.

  • Mi Argentina: dentro del apartado “Estado de tu solicitud”, donde se puede ver si la inscripción fue aprobada o rechazada.

Si la solicitud fue denegada, el responsable puede ingresar en Mi Argentina para revisar la causa. En muchos casos, se trata de errores en la carga de datos o en la validación de la escuela. Si el reclamo es aceptado, se habilita el pago retroactivo. Si vuelve a ser rechazado, no se podrá volver a aplicar hasta el ciclo lectivo 2026.

En caso de presentar cuotas impagas, la situación es la siguiente:

  • Con dos cuotas atrasadas, el voucher se suspende hasta que la familia regularice la deuda.

  • Con tres o más cuotas impagas, el beneficio queda anulado en forma definitiva.

El plan se mantendrá activo hasta diciembre de 2025, siempre que la familia ya esté inscripta y validada durante el presente ciclo escolar.

