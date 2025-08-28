Vouchers educativos: cómo saber si lo cobro en septiembre y cómo acceder

La medida de los vouchers educativos seguirá vigente hasta el mes de diciembre y son millones los argentinos que reciben la ayuda económica mes a mes.

El programa de vouchers educativos entró en vigencia en 2024.

El programa de Vouchers Educativos continúa vigente y representa un alivio económico para miles de familias argentinas con hijos en colegios privados que cuentan con subsidio estatal del 75 % o más. Durante septiembre, los beneficiarios pueden recibir un aporte equivalente a la mitad del valor de la cuota escolar.

Es por eso que desde el Gobierno indicaron algunas pautas para cobrarlo correctamente en septiembre y también para acceder al beneficio, para poder obtener la ayuda económica en familias que envían a sus hijos a colegios privados con subvención estatal.

Requisitos para acceder a los vouchers educativos Los hogares deben cumplir con las siguientes condiciones:

El alumno debe tener menos de 18 años y asistir a una institución privada que reciba al menos un 75 % de apoyo estatal.

El ingreso total del grupo familiar no puede superar los siete salarios mínimos , lo que actualmente equivale a $2.255.400.

El estudiante debe figurar como regular en los registros oficiales de ANSES.

El adulto responsable debe estar registrado en Mi Argentina y contar con usuario en Mi ANSES.

La inscripción a los vouchers educativos 2025 representa una oportunidad concreta de acompañamiento económico Foto: DGE La inscripción a los vouchers educativos 2025 representa una oportunidad concreta de acompañamiento económico Foto: DGE