Vouchers educativos: cómo saber si lo cobro en septiembre y cómo acceder
La medida de los vouchers educativos seguirá vigente hasta el mes de diciembre y son millones los argentinos que reciben la ayuda económica mes a mes.
El programa de Vouchers Educativos continúa vigente y representa un alivio económico para miles de familias argentinas con hijos en colegios privados que cuentan con subsidio estatal del 75 % o más. Durante septiembre, los beneficiarios pueden recibir un aporte equivalente a la mitad del valor de la cuota escolar.
Es por eso que desde el Gobierno indicaron algunas pautas para cobrarlo correctamente en septiembre y también para acceder al beneficio, para poder obtener la ayuda económica en familias que envían a sus hijos a colegios privados con subvención estatal.
Requisitos para acceder a los vouchers educativos
Los hogares deben cumplir con las siguientes condiciones:
El alumno debe tener menos de 18 años y asistir a una institución privada que reciba al menos un 75 % de apoyo estatal.
El ingreso total del grupo familiar no puede superar los siete salarios mínimos, lo que actualmente equivale a $2.255.400.
El estudiante debe figurar como regular en los registros oficiales de ANSES.
El adulto responsable debe estar registrado en Mi Argentina y contar con usuario en Mi ANSES.
Cuánto se cobra por un voucher educativo
El aporte cubre hasta el 50 % de la cuota mensual. Como referencia, hay que tomar los siguientes valores:
-
Nivel secundario: hasta el 50 % de $51.960.
Nivel primario: hasta el 50 % de $45.890.
Cómo consultar si se cobra en septiembre
Existen dos vías principales para confirmar el pago:
-
Mi ANSES: ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social en la sección “Mis Cobros”.
Mi Argentina: dentro del apartado “Estado de tu solicitud”, donde se puede ver si la inscripción fue aprobada o rechazada.
Si la solicitud fue denegada, el responsable puede ingresar en Mi Argentina para revisar la causa. En muchos casos, se trata de errores en la carga de datos o en la validación de la escuela. Si el reclamo es aceptado, se habilita el pago retroactivo. Si vuelve a ser rechazado, no se podrá volver a aplicar hasta el ciclo lectivo 2026.
En caso de presentar cuotas impagas, la situación es la siguiente:
-
Con dos cuotas atrasadas, el voucher se suspende hasta que la familia regularice la deuda.
Con tres o más cuotas impagas, el beneficio queda anulado en forma definitiva.
El plan se mantendrá activo hasta diciembre de 2025, siempre que la familia ya esté inscripta y validada durante el presente ciclo escolar.