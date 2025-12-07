¿Vos que generás? La respuesta divina, cómo la inspiración guía nuestra vocación y santidad

La provocación a la que nos expone el estilo de vida. Nuestra integridad es tal como nos integramos a nosotros. Ningún algoritmo equivale a nuestra vida personal. La búsqueda de sentido de nuestra vocación e inspiración nos da una memoria integral. Tal como nos integramos a sí mismos adviene el lugar del otro. Como me puedo unir a mí me puedo unir a vos.

Hoy la intimidad es la peor zona de conflicto. Lo que nos pasa nos pone en evidencia. Nos hace conocer cómo somos. Y sufrimos la vulnerabilidad de ser rehenes de sí mismos…

«Principio de pequeñez»: «podría expresarse así: el motor de la historia no es el poder, sino la pobreza; o aún más: el cambio real se produce mediante la acción de los elementos débiles»” (Ghislain Lafont)

El bien en común es el mayor placer.

Nos encontramos donde el otro nos encuentra y como nos encuentra el otro.

Te miro como me puedo mirar…

IMG-20251206-WA0126 Ningún algoritmo equivale a nuestra vida personal. Ilustración Lisandro Ruiz

Hay sueños que aún la voluntad no reconoció, el carácter no templó, la paz no liberó.

Y por eso aún no nos conocimos… Porque no nos reconocimos…

Un día descubriste que…

No te podés faltar

No obstante todo lo que te falta.

Lo único que necesitabas tener es tener ganas.

El tiempo es como lo vivís hoy

El abrazo es como entrás en vos.

La mirada del otro es como lo mirás.

El deseo es lo que deseás.

¿Vos qué generás?

Generar quiere decir poner vida en otro.

Generar significa confiarse en el Dios de la vida y promover lo humano en todas sus expresiones: ante todo en la maravillosa aventura de la maternidad y de la paternidad, también en contextos sociales en los que las familias fatigan en el sostener lo oneroso del cotidiano, siendo a menudo truncadas en sus proyectos y en sus sueños. Generar es buscar el bien común igualmente usufructuado por todos” (León XIV)

¡Soy como soy contigo!

Dios está tan cerca de nosotros como Él cree en nosotros.

Nos trasciende lo que nos evidencia como somos unos con otros.

La mirada no nos hace ver si no nos hace mirarnos.

Nos creemos tal como nos amamos.

Nos pone en crisis lo que necesitamos de Dios si creemos necesitarlo de sí mismos.

La Madre Teresa de Calcuta hasta la edad de 36 años conocía cómo generar su voluntad.

IMG-20251206-WA0127 Creer en el camino lo abre Ilustración de Juan Barros.

El texto profundiza en la importancia de la obediencia a las inspiraciones divinas y cómo estas guían la vida espiritual. Ejemplos de figuras como Madre Teresa, quien respondió a una llamada divina a servir a los más pobres, ilustran cómo un pequeño "sí" a Dios puede transformar vidas. Esta respuesta no siempre es fácil, como lo demuestran los cuestionamientos de figuras bíblicas como Abraham, Moisés y María, quienes, aunque expresaron dudas, finalmente siguieron la voluntad de Dios con alegría. La santidad, entonces, se construye sobre la disposición a escuchar y seguir estas inspiraciones divinas, a veces difíciles de discernir, pero siempre guiadas por la paz y la claridad del Espíritu Santo.

La Madre Teresa respondió a una llamada divina

Además, el texto subraya la necesidad de confiar en la guía interior del Espíritu, especialmente para aquellos en cargos de liderazgo dentro de la Iglesia. El discernimiento espiritual, como lo enseñó San Ignacio de Loyola, es esencial para entender las motivaciones detrás de nuestras decisiones y responder con sabiduría a las llamadas divinas. El Papa Juan XXIII, al acoger una inspiración divina, permitió que surgiera el Concilio Vaticano II, un ejemplo de cómo una decisión guiada por el Espíritu puede tener un impacto significativo. Finalmente, el texto invita a todos a vivir con una escucha atenta al Espíritu, buscando su guía en cada momento, y a reconocer y seguir las inspiraciones divinas como Madre Teresa lo hizo a lo largo de su vida.

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.