Volvió la tendencia del tejo en las playas: cuánto sale un equipo para jugar a orillas del mar

Desde hace décadas, el tejo conquistó las playas de la Costa Atlántica , donde miles de argentinos elegían el deporte de puntería para entretenerse a orillas del mar, con amigos y/o familia. Sin embargo, en los últimos años, la tendencia comenzó a decaer, ganando, en su lugar, el fútbol y hasta el vóley playero. Pero, tal como lo escuchamos en la exitosa serie “El Eternauta”, “lo viejo funciona” y lo tradicional se vuelve a poner de moda.

En este verano 2026 que recién inicia, el “clásico” juego playero , originario de Colombia, se volvió a imponer en las playas argentinas. Las postales se repiten a lo largo de toda la costa. Familias completas, grupos de amigos y hasta turistas que nunca lo habían jugado se animan a lanzar los discos.

Las redes sociales y los móviles televisivos reflejan la misma escena: rondas improvisadas, risas y competencia sana. Bastan un par de discos, arena firme y algo de puntería para armar el plan perfecto para el verano.

Tal como lo define la Asociación Internacional de Tejo, “es un deporte de puntería que puede ser jugado por hombres y mujeres de todas las edades”. Este juego-deporte “se practica entre dos equipos opuestos de uno, dos o tres participantes que, mediante una serie de tejos diferenciados entre sí por colores y jugados dentro de una cancha de arena, pugnan por marcar puntos o «tantos» hasta llegar a la cantidad determinada que define el partido a favor de uno de ellos”, según explican desde la entidad civil sin fines de lucro que tiene como misión desarrollar el tejo como deporte en todo el mundo.

Aunque en Argentina se lo asocia al verano y a la playa, el tejo tiene un origen mucho más antiguo. Nació hace más de 500 años entre pueblos indígenas de Colombia, especialmente los muiscas, que lo conocían como turmequé. En sus comienzos se utilizaban discos de oro y se practicaba en ceremonias. Con el paso del tiempo, evolucionó hasta convertirse en el deporte nacional colombiano y expandirse por la región. En nuestro país, incluso fue incorporado a los Juegos Nacionales Evita para personas mayores, consolidando su valor social.

Tejo en las playas argentinas.

En qué consiste el tejo

“El juego consiste en lanzar tejos lo más cercanos posible, de una pieza más pequeña neutral (tejín) previamente arrojada, y conseguir, una vez realizados todos los lanzamientos, tantos puntos como tejos más cercanos al tejín se tenga con respecto al equipo adversario”, detallan desde la Asociación.

“El pardo comienza con un sorteo, el equipo que lo gane, ene derecho a elegir el color de los tejos a ulizar, arrojar el tejín al área de juego y lanzar el primer tejo. Luego, el equipo contrario debe jugar su/s tejo/s, siempre de a uno por vez, hasta que consiga colocar un tejo más cerca del tejín, y una vez logrado esto, el equipo contrario intentará modificar la situación, y así sucesivamente”, agregaron.

Cuánto cuesta conseguir un equipo de tejo

En el sitio oficial de Mercado Libre, hay distintas opciones. Por un lado, el juego de tejo profesional oficial se puede adquirir a un valor de entre $125.000 a $150.000. Pero, también, hay opciones más accesibles que figuran como “Juego de Tejo de Goma” a precios que rondan los $17.000 y los $30.000.

Valor del tejo en Mercado Libre.

Presente activo y futuro en crecimiento

Hoy, el tejo ya no es solo un entretenimiento estacional. Clubes, plazas y espacios cerrados lo adoptaron para jugar durante todo el año. Su resurgimiento en las playas confirma una tendencia que va más allá de la nostalgia. Además, el acceso es variado: existen equipos profesionales con precios más elevados y versiones de goma más económicas, ideales para quienes recién empiezan. En un verano marcado por el reencuentro con lo simple, el tejo vuelve a demostrar que los clásicos nunca pasan de moda.