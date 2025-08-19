Presenta:

Viviendas anegadas, árboles caídos y cables cortados: los daños de la tormenta en Mendoza

Godoy Cruz y Guaymallén fueron los departamentos más afectados por la tormenta que comenzó el lunes por la noche.

lluvia en mendoza 2.jpg
Alf Ponce Mercado/MDZ

La Dirección de Defensa Civil confirmó un total de 22 novedades ocasionadas por las fuertes lluvias que comenzaron en la noche de este lunes. Árboles y ramas caídas, hogares anegados, desborde de cloacas, y transformadores y cables cortados, fueron algunos de los daños que generó la tormenta.

Dentro del relevamiento realizado por los departamentos, Godoy Cruz y Guaymallén fueron los más afectados.

Capital

  • Árboles/ramas caídas: 2
  • Viviendas anegadas: 0
  • Desborde de cloacas: 0
  • Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 2

Total: 4 daños registrados.

Las Heras

  • Árboles/ramas caídas: 1
  • Viviendas anegadas: 1
  • Desborde de cloacas: 1
  • Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 0

Total: 3 daños registrados.

Guaymallén

  • Árboles/ramas caídas: 0
  • Viviendas anegadas: 1
  • Desborde de cloacas: 2
  • Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 3

Total: 6 daños registrados.

Godoy Cruz

  • Árboles/ramas caídas: 0
  • Viviendas anegadas:0
  • Desborde de cloacas:0
  • Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 5

Total: 5 daños registrados.

Maipú

  • Árboles/ramas caídas: 2
  • Viviendas anegadas: 0
  • Desborde de cloacas: 0
  • Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 2

Total: 4 daños registrados.

