Viviendas anegadas, árboles caídos y cables cortados: los daños de la tormenta en Mendoza
Godoy Cruz y Guaymallén fueron los departamentos más afectados por la tormenta que comenzó el lunes por la noche.
La Dirección de Defensa Civil confirmó un total de 22 novedades ocasionadas por las fuertes lluvias que comenzaron en la noche de este lunes. Árboles y ramas caídas, hogares anegados, desborde de cloacas, y transformadores y cables cortados, fueron algunos de los daños que generó la tormenta.
Dentro del relevamiento realizado por los departamentos, Godoy Cruz y Guaymallén fueron los más afectados.
Capital
- Árboles/ramas caídas: 2
- Viviendas anegadas: 0
- Desborde de cloacas: 0
- Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 2
Total: 4 daños registrados.
Las Heras
- Árboles/ramas caídas: 1
- Viviendas anegadas: 1
- Desborde de cloacas: 1
- Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 0
Total: 3 daños registrados.
Guaymallén
- Árboles/ramas caídas: 0
- Viviendas anegadas: 1
- Desborde de cloacas: 2
- Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 3
Total: 6 daños registrados.
Godoy Cruz
- Árboles/ramas caídas: 0
- Viviendas anegadas:0
- Desborde de cloacas:0
- Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 5
Total: 5 daños registrados.
Maipú
- Árboles/ramas caídas: 2
- Viviendas anegadas: 0
- Desborde de cloacas: 0
- Transformadores y cables cortados/cortocircuito: 2
Total: 4 daños registrados.