Habrá un nuevo vuelo sin escalas entre Buenos Aires y Miami: cuándo comienza

El Gobierno argentino aprobó que Latam Airlines Group S.A. opere vuelos internacionales regulares de pasajeros y carga entre Buenos Aires y Miami , en una ruta que también conecta con Santiago de Chile. La medida quedó oficializada a través de la Disposición 23/2025, publicada en el Boletín Oficial .

La resolución fue firmada por el subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Adrián Gómez, el 13 de agosto. La compañía había presentado en marzo la solicitud formal para habilitar este servicio, amparada en los acuerdos bilaterales vigentes entre Argentina y Chile.

Según la disposición, Latam cumplió con todos los requisitos legales y administrativos exigidos por la normativa. El dictamen contó con la intervención favorable de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y de la Dirección Nacional de Transporte Aéreo (DNTA), además de la revisión del área jurídica del Ministerio de Economía.

El texto oficial remarca que "la operatoria propuesta se encuentra contemplada en el marco bilateral que rige las relaciones aerocomerciales entre ambos países". También se aclara que el transportador fue "oportunamente designado por la autoridad aeronáutica de su país" para prestar servicios regulares y no regulares hacia la Argentina.

La empresa chilena prevé iniciar la nueva ruta el 1° de diciembre de 2025, con un vuelo diario. El servicio se cubrirá con aviones Boeing 787-8 y 787-9 Dreamliner, con capacidad para entre 271 y 300 pasajeros, distribuidos en clases Business y Economy.

El Gobierno confirmó que la compañía cumplió con los requisitos legales y recibió dictámenes favorables de la ANAC y la DNTA.

"LATAM Airlines Group S.A. tiene intención de operar un nuevo vuelo diario en la ruta Santiago de Chile-Buenos Aires-Miami, en quintas libertades conforme los acuerdos bilaterales vigentes, sujeto a presentaciones y aprobaciones gubernamentales", señaló la compañía.

La aerolínea también informó que espera movilizar aproximadamente 170 mil pasajeros por año en este nuevo corredor aéreo, que refuerza la conectividad entre Sudamérica y Estados Unidos.

Marco normativo

La autorización se fundamenta en la Ley 17.285 (Código Aeronáutico), los decretos 50/2019 y 599/2024, así como en instrumentos bilaterales. Entre ellos se destacan el Memorándum de Entendimiento firmado el 23 de abril de 2024 por las autoridades de Argentina y Chile, además de actas de reuniones de consulta de 1996 y 2002.

Con esta medida, Latam suma un nuevo servicio internacional desde el Aeropuerto de Ezeiza, en línea con la política de cielos abiertos que promueve el uso de la llamada “quinta libertad del aire”, que permite a una aerolínea transportar pasajeros entre dos países extranjeros con escala en su propio territorio.