Viven a pocos metros de una escuela habilitada, pero deben viajar hasta 40 minutos para votar

Vecinos de Luján de Cuyo manifestaron su malestar y disconformidad en pleno proceso electoral: a pesar de tener a 800 metros una escuela habilitada para los comicios, muchos de los habitantes de Las Compuertas deben viajar hasta 40 minutos para emitir su voto, cuando podrían llegar a pie y en menos de 5 minutos.

Sobre la Ruta 82 - Las Compuertas - está la escuela David Diaz Gascogne . Si bien el establecimiento tiene cinco aulas, durante las elecciones tan solo utilizan una de ellas. De hecho, es la única escuela de Luján de Cuyo con una sola mesa habilitada. Una situación que genera molestia en los vecinos de la zona, y que además, marca la desigualdad existente en el acceso al voto.

Barrio Jardines de Santa Oliva, Barrio San Antonio, Los Perales y Villa Angelina, son algunos de los barrios de la zona. Aunque estos espacios denotan el crecimiento urbano de los últimos años, en el lugar no se han sumado escuelas habilitadas para los comicios. La más cercana es la escuela David Diaz Gascogne, pero allí solo votan vecinos de Cacheuta.

La escuela David Diaz Gascogne está sobre la Ruta 82 en Las Compuertas.

"Tenemos 307 personas en el padrón, todas oriundas de Cacheuta. Hay una única mesa y con poco movimiento, ya que las personas de Las Compuertas, Blanco Encalada, votan en otras escuelas", aseguró a MDZ la delegada designada por la Justicia Electoral, Viviana Vicario.

La escuela David Diaz Gascogne tiene una sola mesa habilitada y el padrón está compuesto por 307 personas.

Y agregó: "Habría capacidad para más mesas, hay cinco aulas, la dirección, un SUM".

El malestar de los vecinos

Mientras realizaba quehaceres previo a emitir su voto, Elizabeth, habitante de Las Compuertas, charló con MDZ. La mujer vota en la escuela Paula Albarracín de Sarmiento, ubicada a 10 kilómetros de donde vive, a pesar de tener a la escuela David Diaz Gascogne a pocos metros.

"Acá en la escuela de Las Compuertas siempre les toca a los de Cacheuta. Sería más cómodo poder votar ahí. Vivimos hace más de 20 años y siempre fue así. A pesar de tener transporte gratuito para llegar a Luján, nos gustaría votar más cerca", mencionó.

ESCUELA DAVID DIAZ GASCOGNE ELECCIONES LEGISLATIVAS 2025 (1) Los vecinos del Barrio San Antonio expresaron su malestar. Marcos Garcia / MDZ

Erica, otra vecina del Barrio San Antonio expresó su malestar: "Me tengo que tomar un micro para ir a votar cuando tengo una escuela a la que podría ir caminando. Vivo hace más de 20 años acá y deberíamos tener el mismo derechos que los vecinos de Cacheuta, que son los únicos que votan en la escuela de la zona. Es injusto para nosotros. No nos han dicho por qué no tenemos la posibilidad de votar acá, cuando este es nuestro distrito".

ESCUELA DAVID DIAZ GASCOGNE ELECCIONES LEGISLATIVAS 2025 (9) Vecinos de Las Compuertas deben viajar hasta 40 minutos para votar cuando tienen una escuela habilitada a pocos metros. Marcos Garcia / MDZ

Dos jóvenes corrían por las calles de la zona para llegar a tomarse el colectivo y cumplir con su obligación. Según comentaron, tienen 40 minutos para llegar hasta su escuela designada.

"Nos tenemos que tomar un micro que tarda 40 minutos. Tenemos una escuela a 5 minutos y nos gustaría poder votar ahí", dijeron.

Los testimonios expuestos son tan solo algunas de las voces de estos vecinos que cada votación, a pesar de tener una escuela habilitada a 600 metros o menos de distancia, son designados a establecimientos que están ubicados a más de 10 kilómetros de distancia. Vecinos que además esperan con paciencia colectivos que pasan cargados de gente y con frecuencias reducidas.