Viven en el mismo barrio y ninguno vota en la única escuela habilitada de la zona

Se trata de vecinos del barrio Jardines de Santa Oliva de Luján de Cuyo. La escuela Diaz Gascogne es la única habilitada para votar en la zona.

Tres vecinos, tres escuelas y un promedio de 10 kilómetros para ir a votar este domingo. Emitir el sufragio es un derecho y una obligación pero a veces la organización de la Justicia Electoral no colabora. Este es el caso de los vecinos de un barrio de Luján que tienen una escuela cerca pero no votan en ese establecimiento.

obras las compuertas-19 El barrio y la escuela están en Las Compuerta sobre el tramo de la ruta 82 que está en obras. Rodrigo D'Angelo / MDZ Escuela, domicilio y elecciones En el barrio Jardines de Santa Oliva de Luján de Cuyo se da una situación muy curiosa: al menos tres vecinos votan en escuelas a un promedio de 10 kilómetros de distancia de sus casas aunque tienen un colegio habilitado a unas 10 cuadras.

“Nosotros votamos en la escuela Virgen de la Carrodilla del callejón Pincolini”, contó Ely. Ella y su familia deberán trasladarse entre 8 y 9 kilómetros para ir a votar. Tienen que ir del barrio -que está sobre la ruta 82, unos 3 kilómetros más al sur de la rotonda de Olimpo- hasta Vistalba. Tienen que elegir por un camino más recto pero más largo, o más corto por la trama urbana.

Otra de las vecinas, antes votaba en la escuela del callejón Pincolini, pero desde hace algunos años los pasaron a un establecimiento más lejano. “Votamos en Luján en el centro, atrás del polideportivo Antes votábamos en la Virgen de la Carrodilla pero nos fueron corriendo”, dijo Conce.

Por su parte, Vanina vota en una escuela cerca de las calles Paso y Acceso Sur porque todavía tiene el domicilio de la casa de sus padres. “El barrio está en Las Compuertas y antes era muy complicado que llegara la correspondencia por eso no hice el cambio de domicilio y me toca votar en una escuela lejos”, explicó.