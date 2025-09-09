Viral: el exmarido de Kristin Cabot rompió el silencio tras el escándalo de la kiss cam en el show de Coldplay

Uno de los momentos más virales del año ocurrió durante el concierto de Coldplay en Massachusetts, cuando la famosa “kiss cam” captó a Kristin Cabot abrazada por Andy Byron, CEO de Astronomer. La escena, que parecía una simple muestra de afecto, se volvió viral en redes y medios internacionales, generando especulaciones sobre un presunto affaire entre ambos, que estaban casados con otras personas.

En las últimas horas, un portavoz de Andrew Cabot, exmarido de Kristin, emitió un comunicado a la revista People para aclarar que la pareja ya se había separado “de forma privada y amistosa varias semanas antes del concierto de Coldplay”.

“Su decisión de divorciarse ya estaba en marcha antes de esa noche”, afirmó el vocero. “Ahora que la solicitud de divorcio es pública, Andrew espera que esto ponga fin a las especulaciones de forma respetuosa y permita a su familia la privacidad que siempre han valorado”.

La presentación formal del divorcio se realizó el 13 de agosto en Portsmouth, New Hampshire, menos de un mes después del recital del 16 de julio.

Repercusiones laborales y mediáticas

Tras el escándalo, Andy Byron renunció como CEO de Astronomer, y Kristin Cabot también dejó su cargo como directora de Recursos Humanos. La empresa emitió un comunicado en LinkedIn donde remarcó que “el estándar de conducta no fue cumplido” y que se iniciaría una investigación interna.

El video, que muestra a Byron abrazando a Cabot mientras ella intenta cubrirse el rostro al notar que están siendo proyectados en pantalla gigante, fue comentado incluso por el propio Chris Martin, líder de Coldplay: “¡Miren a esos dos! O están teniendo una aventura o son muy tímidos”, bromeó el cantante.

Hasta el momento, ni Andy Byron ni Kristin Cabot han hecho declaraciones públicas sobre la naturaleza de su vínculo. Según confirmó NBC News, fue Kristin quien presentó la solicitud de divorcio en el estado de New Hampshire durante agosto. Mientras el video sigue circulando en redes, ambos protagonistas optaron por el silencio, dejando que los documentos oficiales hablen por sí solos.