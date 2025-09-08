Viral: la última y tormentosa decisión de Kristin Cabot tras ser captada en la kiss cam de Coldplay

Tras el escándalo viral, la profesional de Recursos Humanos tomó esta decisión con su esposo a dos meses de ser engañado en público.

Nadie imaginaba que la pareja que fue captada por la kiss cam en un concierto de Coldplay desataría un polémica viral y revelaría un caso de infidelidad que recorrió todo el mundo. A dos meses de este hecho que fue furor, Kristin Cabot pidió el divorcio de su esposo.

¿Qué se sabe sobre este caso viral? Según documentos oficiales publicados por el Daily Mail, la exdirectora de Recursos Humanos de Astronomer presentó la solicitud de divorcio de su esposo, Andrew Cabot. El trámite se registró el 13 de agosto de 2025 en Portsmouth, New Hampshire, pero aún los protagonistas de la historia no han dado declaraciones.

pareja en concierto El caso viral que tuvo lugar en un concierto de Coldplay. Archivo.

Recordemos que el incidente viral sucedió el 16 de julio en el Gillette Stadium de Foxboro, Massachusetts, donde Coldplay estaba brindando un show. Al igual que en partidos deportivos, la banda activó una kiss cam en la que la pareja enfocada debe darse un beso ya que luego se dedica una de las canciones más románticas de la banda.

Fue entonces cuando aparecieron Cabot y Andy Byron, ahora ex CEO de Astronomer. Ambos trabajaban juntos y fueron captados por la cámara dándose un tierno abrazo, lo que conmovió a los espectadores. Pero cuando los protagonistas del video se dieron cuenta que eran filmados, se separaron inmediatamente.