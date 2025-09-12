Viernes con tiempo estable y temperaturas agradables en Mendoza

Mendoza tendrá este viernes 12 de septiembre un día estable y sin alertas meteorológicas. Según el Servicio Meteorológico Nacional , la jornada se presentará con cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre los 10° de mínima y los 23° de máxima.

Será un cierre de semana agradable, con ambiente primaveral en el llano y sin complicaciones en la cordillera .

El tiempo para el fin de semana

El sábado 13 se espera un notorio ascenso de la temperatura por la posible llegada de viento Zonda. Con una mínima de 11° y una máxima de 25° será el día más caluroso de la semana. El domingo 14, en cambio, habrá un leve descenso térmico: la mínima será de 11° y la máxima de 18°. Se prevé cielo parcialmente nublado y condiciones tranquilas en toda la provincia.