Viernes con tiempo estable y temperaturas agradables en Mendoza
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que no habrá fenómenos significativos y la provincia mantendrá condiciones templadas.
Mendoza tendrá este viernes 12 de septiembre un día estable y sin alertas meteorológicas. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada se presentará con cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre los 10° de mínima y los 23° de máxima.
Será un cierre de semana agradable, con ambiente primaveral en el llano y sin complicaciones en la cordillera.
El tiempo para el fin de semana
El sábado 13 se espera un notorio ascenso de la temperatura por la posible llegada de viento Zonda. Con una mínima de 11° y una máxima de 25° será el día más caluroso de la semana. El domingo 14, en cambio, habrá un leve descenso térmico: la mínima será de 11° y la máxima de 18°. Se prevé cielo parcialmente nublado y condiciones tranquilas en toda la provincia.