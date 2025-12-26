Viernes muy caluroso en Mendoza: tormentas y alerta por Zonda

El pronóstico para Mendoza anticipa un viernes sofocante, con inestabilidad hacia la noche y alerta por viento Zonda en Malargüe. La máxima llegará a 37°.

El viernes será uno de los días más calurosos de la semana en Mendoza, con máximas cercanas a los 37°.

Llega el viernes a Mendoza y el Servicio Meteorológico Nacional adelanta una jornada muy calurosa, con inestabilidad prevista hacia el final del día. La mínima será de 20° y la máxima alcanzará los 37°, en un contexto de cielo algo nublado y ambiente muy caluroso desde las primeras horas.

A lo largo del día se registrarán vientos moderados del noreste, que sostendrán las altas temperaturas. Hacia la noche, el escenario cambiará con la llegada de inestabilidad y el desarrollo de tormentas en distintos sectores del llano, marcando un cierre de jornada más complejo.

mapa_alertas (41) El viento Zonda afectará a Malargüe durante el viernes, según la alerta vigente. En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por viento Zonda en Malargüe. Según el organismo, "el área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h". Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de la temperatura y condiciones muy secas, por lo que se recomienda extremar precauciones en la zona afectada.