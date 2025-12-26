Viernes muy caluroso en Mendoza: tormentas y alerta por Zonda
El pronóstico para Mendoza anticipa un viernes sofocante, con inestabilidad hacia la noche y alerta por viento Zonda en Malargüe. La máxima llegará a 37°.
Llega el viernes a Mendoza y el Servicio Meteorológico Nacional adelanta una jornada muy calurosa, con inestabilidad prevista hacia el final del día. La mínima será de 20° y la máxima alcanzará los 37°, en un contexto de cielo algo nublado y ambiente muy caluroso desde las primeras horas.
A lo largo del día se registrarán vientos moderados del noreste, que sostendrán las altas temperaturas. Hacia la noche, el escenario cambiará con la llegada de inestabilidad y el desarrollo de tormentas en distintos sectores del llano, marcando un cierre de jornada más complejo.
En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por viento Zonda en Malargüe. Según el organismo, "el área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h". Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de la temperatura y condiciones muy secas, por lo que se recomienda extremar precauciones en la zona afectada.
El pronóstico para el fin de semana en Mendoza
De cara al fin de semana, el sábado llegará con un descenso de la temperatura, con 23° de mínima y 33° de máxima, cielo parcialmente nublado, ambiente ventoso y vientos del sector sur, aunque el Zonda continuará presente en Malargüe. El domingo volverá a ser muy caluroso, con 19° de mínima y 36° de máxima, nubosidad variable, vientos del sector norte y tormentas aisladas hacia la noche.