Navidad muy calurosa en Mendoza: el termómetro llegará a los 36°

El pronóstico para Mendoza anticipa una Navidad con calor intenso, algo de nubosidad y vientos del noreste. La máxima alcanzará los 36° y no se descartan cambios hacia el fin de semana.

La Navidad será muy calurosa en Mendoza, con temperaturas que alcanzarán los 36°.

El jueves 25 de diciembre se vivirá una Navidad marcada por el calor en Mendoza. La jornada comenzará templada, con una mínima de 20°, y con el correr de las horas el aumento de la temperatura será sostenido hasta alcanzar una máxima de 36°, en un contexto típicamente veraniego.

Durante el día el cielo se presentará algo nublado, sin precipitaciones previstas. Los vientos moderados del noreste acompañarán el desarrollo de la jornada y contribuirán a mantener las marcas térmicas elevadas, especialmente durante la tarde, cuando el calor se hará sentir con mayor intensidad.

En este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional no emitió alertas para Mendoza durante la jornada de Navidad. Se espera un día estable, aunque con recomendaciones de precaución por las altas temperaturas, sobre todo en horas centrales.