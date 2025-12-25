Presenta:

Navidad muy calurosa en Mendoza: el termómetro llegará a los 36°

El pronóstico para Mendoza anticipa una Navidad con calor intenso, algo de nubosidad y vientos del noreste. La máxima alcanzará los 36° y no se descartan cambios hacia el fin de semana.

La Navidad será muy calurosa en Mendoza, con temperaturas que alcanzarán los 36°.

El jueves 25 de diciembre se vivirá una Navidad marcada por el calor en Mendoza. La jornada comenzará templada, con una mínima de 20°, y con el correr de las horas el aumento de la temperatura será sostenido hasta alcanzar una máxima de 36°, en un contexto típicamente veraniego.

Durante el día el cielo se presentará algo nublado, sin precipitaciones previstas. Los vientos moderados del noreste acompañarán el desarrollo de la jornada y contribuirán a mantener las marcas térmicas elevadas, especialmente durante la tarde, cuando el calor se hará sentir con mayor intensidad.

En este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional no emitió alertas para Mendoza durante la jornada de Navidad. Se espera un día estable, aunque con recomendaciones de precaución por las altas temperaturas, sobre todo en horas centrales.

La Ciudad de Mendoza es una isla de calor. Foto: Santiago Tagua/MDZ
El calor marcará las celebraciones navideñas en Mendoza, antes de un fin de semana inestable.

Cómo cambiará el tiempo para los últimos 3 días de la semana en Mendoza

De cara a los últimos días de la semana, el viernes 26 será aún más caluroso, con una mínima de 22° y una máxima que trepará hasta los 37°, además de inestabilidad y tormentas hacia la noche. El sábado llegará con un descenso de la temperatura: se esperan 23° de mínima y 31° de máxima, cielo parcialmente nublado, vientos del sector sur y viento Zonda en Malargüe. El domingo volverá a presentarse muy caluroso e inestable, con nubosidad variable, vientos del norte y una máxima cercana a los 35°.

