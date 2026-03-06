Viernes con leve ascenso de temperatura y cielo parcialmente nublado en Mendoza

El viernes tendrá condiciones algo más estables en Mendoza, con máxima de 25° y lluvias aisladas.

El viernes mostrará una leve mejora en las condiciones del tiempo en Mendoza, luego de la jornada más fresca del jueves. El día se presentará parcialmente nublado, con ambiente templado y escasa probabilidad de precipitaciones en el llano.

La mínima será de 14° durante la madrugada y la máxima alcanzará los 25° por la tarde. Los vientos del este acompañarán la jornada y aportarán estabilidad relativa en gran parte de la provincia, aunque no se descartan lluvias aisladas en algunos sectores. En la zona cordillerana continuarán las precipitaciones.

Te puede interesar Vendimia: las tres veces que la gran fiesta de Mendoza no pudo realizarse

tormentas nublado pronostico Las tormentas volverán durante el fin de semana en Mendoza. Walter Moreno/MDZ Qué va a pasar el fin de semana en Mendoza El sábado se espera un nuevo ascenso de la temperatura, con nubosidad variable y vientos moderados del noreste. Hacia la noche volverá la inestabilidad y se prevén tormentas que podrían afectar sectores cultivados, mientras que en cordillera persistirán las precipitaciones. La máxima llegará a 27° y la mínima será de 14°.