Videos del fuerte temporal: caída de granizo y ráfagas de viento de 90 km/h azotaron el centro de Buenos Aires

Un fuerte temporal de lluvia, viento y granizo golpeó durante la noche del martes a la zona central de la provincia de Buenos Aires.

El SMN advirtió sobre “abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas”, con acumulados de entre 30 y 70 milímetros.

Un violento temporal de lluvia, viento y granizo azotó durante la noche del martes la zona central de la provincia de Buenos Aires, que permanecía bajo alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las localidades más afectadas fueron Benito Juárez y Laprida, donde se registraron voladuras de techos, árboles caídos, postes derribados y cortes de luz. Las ráfagas de viento alcanzaron los 90 kilómetros por hora, provocando importantes daños materiales y dejando varias zonas sin suministro eléctrico.

En Benito Juárez, el Hospital Municipal Eva Perón sufrió la voladura parcial de su techo, mientras que la pileta municipal también resultó afectada. Además, varios barrios permanecieron sin energía eléctrica debido a la caída de postes y cables.

Ante la magnitud de los destrozos, el municipio dispuso la suspensión de las clases del turno mañana en todo el distrito y en las localidades de Estación López, Tedín, El Luchador, Coronel Rodolfo Bunge y la Escuela Primaria N°11, “para resguardar la seguridad de la comunidad y evaluar los daños provocados”.

