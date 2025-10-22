Mendoza implementó un sistema antidrones para aumentar la seguridad en las cárceles

La Provincia presentó una innovadora plataforma de control que combina un sistema antidrones y detección de comunicaciones ilegales en las cárceles . El objetivo es reforzar la seguridad interna y evitar el ingreso de elementos prohibidos.

La presentación se realizó en el complejo penitenciario Almafuerte II y contó con la participación de autoridades del Ministerio de Seguridad y del Servicio Penitenciario. La inversión es de $2.334.900.000, aprobada mediante el Decreto 552 y publicada en el Boletín Oficial el 26 de marzo de 2025.

La empresa Citryc resultó adjudicataria del sistema, que incluye tanto el monitoreo de señales como el bloqueo selectivo de dispositivos no autorizados junto con su respectiva capacitación. Además, incorpora tecnología de última generación para detectar y neutralizar drones que intenten sobrevolar los establecimientos penitenciarios.

La nueva herramienta permitirá monitorear las comunicaciones dentro de las cárceles y detectar celulares no registrados, bloqueando su funcionamiento de manera precisa. Pero uno de los componentes más innovadores es el control del espacio aéreo: el sistema antidrones puede identificar aeronaves, determinar su ubicación, la del piloto y neutralizarlas antes de que ingresen objetos prohibidos como drogas, armas o teléfonos.

La plataforma también permitirá bloquear celulares ilegales dentro de las cárceles de forma selectiva.

“Lo que hicimos fue instalar el sistema antidrones que detecta, localiza y puede mitigar drones. Identifica al piloto, la altura, el modelo y la posición del aparato en tiempo real”, explicó a MDZ Leandro Biskupovich, subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad .

El funcionario detalló que, en caso de detección, los operadores pueden tomar control del drone, hacerlo aterrizar dentro del perímetro o repelerlo, provocando que pierda conexión con el control remoto y retorne al punto de despegue.

Carcel Almafuerte II, Carceles (1).jpg Las cárceles Almafuerte I y II serán las primeras en contar con cobertura total de detección aérea. Santiago Tagua/MDZ

Capacitación y alcance del sistema

Para manejar esta tecnología, 24 agentes del Servicio Penitenciario fueron capacitados y certificados, incluyendo licenciados y efectivos policiales. “Ya tenemos capacidad humana instalada y capacitada para poder operarlo”, confirmó Biskupovich.

Por ahora, el sistema está activo en los complejos Almafuerte I y II, aunque su radio de cobertura permite proteger un área mayor, incluyendo futuras ampliaciones penitenciarias. “Tiene una precisión impresionante, no solo detecta el drone sino también la posición exacta del operador”, agregó el subsecretario.

El trabajo conjunto entre la Policía y el Servicio Penitenciario permitirá intervenir de inmediato ante cualquier intento de ingreso aéreo ilegal. En caso de detección, los agentes podrán actuar en coordinación para detener al responsable.

image Con una inversión superior a $2.300 millones, Mendoza busca blindar sus cárceles ante el ingreso de objetos prohibidos. Prensa Gobierno de Mendoza

Trabajo preventivo

Aunque en Mendoza aún no se registraron casos de intentos de ingreso de objetos mediante drones, la Provincia decidió anticiparse a una problemática que ya se observa en otras regiones del país y del continente. “En Córdoba y Santa Fe ya hubo situaciones de este tipo, y en Latinoamérica es moneda corriente. No queremos que eso pase acá”, afirmó el Biskupovich.

La medida forma parte de un plan más amplio de modernización del sistema penitenciario, que también contempla la inhibición selectiva de telefonía celular. Esta segunda etapa, actualmente en proceso de implementación, buscará impedir el uso de teléfonos dentro de las cárceles.

“Estamos sacando los celulares de los penales y, al mismo tiempo, bloqueando las señales para que los que aún quedan adentro no puedan utilizarse. Con esto cerramos todas las vías posibles de comunicación ilegal”, explicó el funcionario.

Un avance hacia un sistema más controlado

Según adelantó Biskupovich, la instalación del sistema antidrones es solo el inicio de una implementación progresiva que se extenderá al resto de los complejos penitenciarios de Mendoza durante los próximos meses.

El proyecto apunta a garantizar que los establecimientos sean espacios completamente controlados y seguros, donde el ingreso de objetos prohibidos sea prácticamente imposible, tanto por vía terrestre como aérea.

“La idea es cerrar todas las canillas. Con controles unificados, inhibición de señales y control del espacio aéreo, buscamos que el sistema penitenciario mendocino sea uno de los más seguros del país”, concluyó Leandro Biskupovich en diálogo con MDZ.