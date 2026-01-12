Video: vendedores ambulantes terminaron a las piñas en la Costa Atlántica

Vecinos registraron una batalla campal con golpes y elementos playeros entre vendedores ambulantes en la costa de Mar Azul.

Cada verano, la misma historia. Mientras los turistas y vecinos disfrutan de la tranquilidad del mar en la Costa Atlántica, un grupo de vendedores que trabaja en la zona termina acabando con esa calma para dar paso al caos en plena playa. Este verano no fue la excepción.

El domingo por la tarde, Guillermo Giudice, un vecino del balneario bonaerense de Mar Azul, registró un tenso y violento episodio en la playa número 35, causando el enojo de los presentes. Precisamente, el hombre, que disfrutaba de una tarde familiar con vista al mar, grabó un video donde se puede ver a un grupo de vendedores peleándose.

De acuerdo con los testigos, que fueron consultados por los medios locales, la pelea fue protagonizada por un grupo de churreros y vendedores de licuados en plena orilla del mar y ante la presencia de decenas de turistas y vecinos.

Mirá el video de la batalla campal en Mar Azul Vendedores a las piñas en Mar Azul Lo que inició como una discusión verbal, terminó con gritos, piñas y hasta golpes con objetos playeros, como canastas.

Por el violento episodio, que ya se volvió en un momento infaltable de cada verano, algunas familias presentes, que estaban junto a menores de edad, decidieron alejarse del lugar para evitar ser alcanzados por los golpes.