Video: un joven robó dos gansos de los Bosques de Palermo para llevarlos a un insólito lugar

En las imágenes se puede ver como el muchacho se acerca a los gansos, que estaban comiendo tranquilamente unas migas de pan en la orilla del lago.

En las últimas horas, se viralizó el video de un insólito suceso que ocurrió este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires. Un joven robó dos gansos que estaban alimentándose en el lago de los Bosques de Palermo, los metió dentro de su auto y los llevó hasta la pileta de su casa.

En las imágenes se puede ver como el muchacho se acerca a los animales, que estaban comiendo tranquilamente unas migas de pan en la orilla del lago, quizás arrojadas por el mismo joven para poder distraer a las aves.

En un momento dado, el chico toma a los gansos bruscamente de la cabeza y los mete en un auto, que estaba estacionado sobre la avenida Sarmiento. Juzgando por el color del cielo y el atuendo del protagonista, el video fue grabado probablemente por un amigo del joven a la salida de un boliche.

Sin embargo, la secuencia no termina allí: se viralizó un segundo video, en el que se puede observar como las aves estaban dentro de la pileta del muchacho, en su domicilio.

Hay que tener en cuenta que el agua de la pileta, que está tratada con cloro, consiste en un ambiente completamente ajeno y dañino para la salud de estos animales. El hecho, asimismo, generó repudio en redes sociales de inmediato.