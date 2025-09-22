Desde la Ferrari de Maradona hasta el DeLorean de Volver al Futuro: así será Íconos Sobre Ruedas

Una exposición inédita llega a la Ciudad de Buenos Aires con una propuesta que combina automovilismo , cultura y memoria colectiva. Se trata de Íconos Sobre Ruedas , una muestra que reunirá 15 vehículos emblemáticos que pertenecieron a figuras destacadas del deporte, el cine, la música y la moda de distintas épocas.

El evento tendrá lugar entre el 24 de octubre y el 2 de noviembre en el Pabellón 5 del Centro Costa Salguero .

Entre los vehículos que forman parte de la colección se encuentra la Ferrari Testarossa negra de Diego Armando Maradona , que llega por primera vez a la Argentina. El propio futbolista fue quien solicitó que el vehículo fuera pintado de negro, durante uno de los momentos más exitosos de su carrera. La unidad será exhibida junto a la camiseta que utilizó “el 10” durante su etapa en el club Napoli, ofreciendo una doble aproximación al universo simbólico que rodea a una de las figuras más influyentes del fútbol argentino.

La muestra Íconos Sobre Ruedas tendrá lugar desde el 24 de octubre hasta el 2 de noviembre.

Sin embargo, la Ferrari de Diego Armando no será el único vehículo distinguido del evento. Además, estará presente el DeLorean original de la película Volver al Futuro , vehículo que se consolidó como un ícono del cine de los años ‘80.

Asimismo, se presentarán automóviles que pertenecieron a figuras como Marilyn Monroe y la Princesa Diana, entre otros. Cada uno de los vehículos estará acompañado por indumentaria original de su propietario o propietaria, lo que permitirá contextualizar la exhibición no solo desde lo técnico, sino también desde lo biográfico y cultural.

“La exposición busca conectar generaciones, donde padres e hijos puedan compartir la pasión por los autos y los ídolos que marcaron épocas. El evento combina el atractivo visual de los autos clásicos con elementos narrativos, históricos y lúdicos, generando una experiencia completa, educativa y entretenida para toda la familia”, destacaron desde la organización.

Íconos Sobre Ruedas Gentileza

La propuesta está orientada a un público amplio y multigeneracional. Se busca generar un espacio de encuentro entre quienes vivieron de cerca la trayectoria de estas figuras y quienes las conocen por referencias familiares o materiales audiovisuales. En ese sentido, la exposición está diseñada como una experiencia educativa, emocional y lúdica para visitantes de todas las edades.

Qué más habrá en la expo

Además de los automóviles, los asistentes podrán observar indumentaria personal de los personajes, lo que agrega un componente narrativo vinculado al estilo de vida de cada uno. La curaduría del evento apunta a destacar cómo los autos no solo fueron un medio de transporte o un objeto de lujo, sino también una extensión de la identidad pública y privada de quienes los condujeron.

Cada vehículo contará con una ficha técnica y un espacio de contextualización histórica. También habrá recursos audiovisuales y material gráfico que complementarán la experiencia. La disposición del espacio está pensada para facilitar la circulación y ofrecer zonas de descanso e interacción para los visitantes.

Mirá el video de los autos que estarán en la exposición

Íconos Sobre Ruedas

Cuándo y dónde será

La exposición se podrá disfrutar del 24 de octubre al 2 de noviembre en el Centro Costa Salguero - Pabellón 5 y las entradas están a la venta en Ticketek.