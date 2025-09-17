Video: se metió con el auto al dique Potrerillos y el video se hizo viral en TikTok

El insólito hecho ocurrió en el dique Potrerillos y generó miles de reacciones. El vehículo apareció semihundido en el agua y las imágenes no tardaron en viralizarse.

TikTok es una de las plataformas más utilizadas en Argentina y cada día surgen allí contenidos que sorprenden y divierten a miles de usuarios. Esta vez no se trató de un trend ni de una discusión entre famosos, sino de un video que tuvo al dique Potrerillos como protagonista.

Un usuario registró el momento en que un auto, por razones aún desconocidas, terminó dentro del agua y generó cientos de comentarios entre los usuarios.

El material fue compartido por el usuario @cesartornellonasisi, quien primero enfocó el paisaje del embalse y luego giró la cámara hacia un auto que estaba semihundido. El vehículo aparecía detenido a pocos metros de la orilla, con la parte trasera bajo el agua, lo que generó sorpresa inmediata. La grabación no tardó en viralizarse: en pocas horas superó las 74.000 reproducciones y desató todo tipo de comentarios.

Las reacciones no tardaron en llegar. Entre las bromas más repetidas, uno escribió: "Para mí así los autos no toman agua, pero como aún no tengo el mío mejor no opino". Otro sumó con ironía: "Dice que le saltó en el panel que se estaba recalentando y pensó que así lo enfriaba". Tampoco faltaron quienes afirmaron que "así no se lavan los autos" o que "los nacionales tienen la costumbre de enfriar el motor" de manera peculiar.