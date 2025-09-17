Veto al financiamiento universitario: cómo votarán los diputados nacionales por Mendoza

Es casi una certeza. Al Gobierno de Javier Milei los votos no le dan y Diputados de la Nación rechazará esta tarde el veto al financiamiento universitario . Los diputados nacionales por Mendoza , que son 10, jugarán un papel relevante en ese sentido.

Los dos legisladores que responden al gobernador Alfredo Cornejo, aliado del presidente para las elecciones legislativas del 26 de octubre, votarían en contra del veto o se levantarían de la sesión para posibilitar que la decisión de Milei no quede firme. Se trata de Pamela Verasay, quien es candidata a diputada nacional por el Frente La Libertad Avanza, y de Lisandro Nieri.

En tanto que el otro radical por Mendoza que tiene la Cámara, Julio Cobos, votará en contra porque es una bandera que viene levantando desde el año pasado. De hecho, fue uno de los firmantes del dictamen para que se tratara el rechazo al veto este miércoles.

El voto de los diputados nacionales Arrieta, Llano, Correa Llano y Martínez

Los diputados nacionales Lourdes Arrieta (hoy del bloque Coherencia); Mercedes Llano (del Partido Demócrata pero del bloque La Libertad Avanza), Facundo Correa Llano (presidente de la Libertad Avanza en Mendoza) y Álvaro Martínez (candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en tercer término) votarán diferente a pesar de que hace dos años abrazaban todos juntos las ideas de Milei.

En realidad quien votará en contra del veto al financiamiento universitario será Arrieta. Lo hará junto a su bloque que integra con los legisladores de otras provincias, Carlos D'Alessandro y Gerardo González, otrora libertarios. Arrieta además, hará un discurso en contra de la decisión del presidente Milei de no aportar fondos actualizados para el funcionamiento de las universidades públicas de todo el país. Será la única alocución que tendrá en la tarde de hoy, al ritmo también, de la calle, donde se desarrollarán marchas masivas en todo el país, incluida Mendoza.

En tanto que los tres libertarios, Llano, Correa Llano y Martínez votarán a favor del veto del presidente como suelen hacerlo. Llano es profesora de la Universidad Nacional de Cuyo, lo que le ha traído críticas en esa casa de Estudios por su posición en contra de los reclamos y en defensa de las políticas de ajuste de Milei.

lourdes arrieta en mdz radio (6).JPG La diputada Lourdes Arrieta hará la única alocución que tendrá la tarde de hoy. Alf Ponce Mercado / MDZ

La postura de los diputados nacionales por el peronismo

Adolfo Bermejo, Liliana Paponet y Martín Aveiro, los tres diputados nacionales peronistas irán en contra del veto de Javier Milei. A los dos primeros se les termina el mandato en diciembre y Paponet es además, candidata a senadora provincial y reporta directamente al presidente del PJ Mendoza y candidato a diputado nacional en primer término por Fuerza Patria, Emir Félix.

Aveiro ya se ha manifestado públicamente a favor del financiamiento de las universidades públicas. Es, además, un hombre que está construyendo políticamente cerca del gobernador de la provincia de Buenos Aires y posible candidato a presidente en 2027, Axel Kicillof.

La UNCuyo convocó en tanto a marchar por la universidad