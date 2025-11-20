Video: empujones, corridas, peleas y locura por el Black Friday en Ciudad del Este

El comienzo del Black Friday en Ciudad del Este se vivió en medio de mucho descontrol y violencia, en videos que se volvieron virales.

La locura por el Black Friday en Ciudad del Este llevó a la gente a pelearse en los pasillos del lugar.

Miles de ciudadanos paraguayos, familias argentinas e incluso ciudadanos brasileños se reunieron en las puertas de los distintos comercios de Ciudad del Este, en Paraguay, en el marco del Black Friday para conseguir perfumes, electrodomésticos, entre otros, en descuento. Ahora los videos de la locura de los compradores se volvieron virales.

En uno de los videos que circuló en redes sociales se puede ver a la gente amontonada en la puerta de uno de los comercios, incluso gente con su cara contra los vidrios, esperando por la apertura del comercio y poder ingresar corriendo en búsqueda de los artículos en descuento.

En otro de los videos que se viralizaron se puede observar a varias personas tiradas en el suelo, peleándose por cajas de lo que parecería ser computadoras. Donde luego se da un fuerte forcejeo entre dos personas, en donde uno de ellos se abraza a las cajas mientras otro intenta quitárselas de las manos.