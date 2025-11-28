Video: el impactante avistaje de más de 90 cóndores en Mendoza

En un hecho que despertó asombro entre especialistas y amantes de la fauna, una familia registró un imponente avistaje de más de 90 cóndores andinos en la zona de La Carrera, en Tupungato.

En un hecho que despertó asombro entre especialistas y amantes de la fauna, una familia registró un imponente avistaje de más de 90 cóndores andinos en la zona de La Carrera, en el departamento de Tupungato, en plena cordillera de Mendoza. Las imágenes muestran a los ejemplares concentrados en un mismo punto, un fenómeno pocas veces visto en el país.

El grupo fue captado mientras se alimentaba de una vaca muerta, situación que generó una inusual reunión de aves carroñeras en un mismo sector. Según los registros, se trata del mayor encuentro documentado hasta ahora en territorio argentino, lo que marca un hito para el monitoreo de esta especie emblemática.

La secuencia fue rápidamente comunicada al Departamento de Fauna Silvestre, dependiente de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque del Ministerio de Energía y Ambiente. Allí destacaron la relevancia del material para comprender patrones de comportamiento y distribución del cóndor andino en altura.