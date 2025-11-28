Noche solidaria para el Instituto Roffo: dos figuras de la TV se sumaron a la lucha contra el cáncer

En una noche cargada de emoción y compromiso, el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo” de la Universidad de Buenos Aires reunió a personalidades del espectáculo, la cultura y el ámbito académico en un cóctel solidario realizado en el emblemático Palacio Basavilbaso.

Allí se presentó oficialmente a los nuevos padrinos de la institución, los periodistas y conductores Mariana Fabbiani y Guillermo Lobo , quienes asumieron el rol con entusiasmo y voluntad de acompañar el trabajo del hospital.

El encuentro contó con la presencia del rector de la UBA , Ricardo Gelpi, la directora del Instituto Roffo , la doctora Roxana del Águila, y autoridades de la Universidad, además de invitados del mundo artístico y cultural. La conducción estuvo a cargo de Mario Massaccesi, que acompañó cada momento del evento con su impronta. Durante la velada se anunció también la realización de una gran gala en abril, cuyo objetivo será recaudar fondos para seguir fortaleciendo la tarea asistencial y científica del Instituto.

“El Instituto Roffo cumple con tres roles fundamentales que son la asistencia, la investigación y la extensión. Me pone muy contento la suma de tantas voluntades hoy. Sin duda esto es también un orgullo UBA ”, destacó Ricardo Gelpi en su intervención.

Tras ser presentada como madrina, Mariana Fabbiani expresó: "Es un orgullo poder ayudar y acompañar desde el lugar que se pueda para hacer visible la necesidad. Así que cuenten conmigo para lo que haga falta y ahí estaremos en abril siendo parte del evento beneficio para el Instituto Roffo”.

Por su parte, Guillermo Lobo recordó su experiencia como periodista al cubrir congresos internacionales de medicina, donde en más de una oportunidad escuchó exposiciones a cargo de especialistas del Roffo ante auditorios multitudinarios. “Varias veces me tocó cubrir Congresos internacionales y recuerdo con gran orgullo cada vez que en una exposición para mil o dos mil personas se menciona a un orador del Instituto Roffo. Eso habla de la excelencia de esta institución y su reconocimiento en el mundo”, manifestó Lobo.

Un centro de referencia en cáncer para la región

La noche marcó, además, el inicio simbólico de una nueva etapa en el proceso de renovación del Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, que busca fortalecer su infraestructura sin perder la calidad académica ni la calidez en la atención al paciente. El hospital, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, es considerado un referente histórico en el estudio, diagnóstico y tratamiento del cáncer en el país y en América Latina.

Actualmente, el Roffo recibe cada año alrededor de 110 mil personas con diagnóstico oncológico confirmado. En promedio, se incorporan unos 200 nuevos casos por mes, lo que da dimensión del volumen de trabajo y de la necesidad permanente de recursos para sostener equipos, tecnología y tratamientos. En ese contexto, la participación activa de figuras reconocidas y el apoyo de la comunidad se vuelven aliados clave para que el Instituto pueda seguir creciendo y manteniendo su lugar como centro público de referencia en la lucha contra el cáncer.