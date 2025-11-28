Todos los famosos que estuvieron en la presentación de la temporada teatral de Mar del Plata 2026

Esta semana, se llevó a cabo la presentación oficial de latemporada teatral de Mar del Plata 2026, revelando cuáles serán las obras y los elencos que viajarán a “La Feliz” este verano para entretener a los miles de argentinos y turistas que planean vacacionar en la Costa Atlántica.
Esta temporada, 8 elencos viajarán al destino veraniego de la mano del empresario teatral, Carlos Rottemberg, quien estuvo a cargo del anuncio de la temporada teatral Mar del Plata 2026.
¿Quién es quién?, protagonizada por Luis Brandoni y Soledad Silveyra-
Made in Lanús, con la actuación de Cecilia Dopazo, Malena Solda, Alberto Ajaka y Esteban Meloni
Una clase especial, con Damián de Santo y Martín Seefeld
Chanta, con Agustín “Rada” Aristarán
Toc Toc contará con la actuación de Lía Jelin, Diego Pérez y Ernesto Claudio
Sex, la obra, dirigida por José María Muscari y con la actuación de Diego Ramos, Julieta Ortega, Gloria Carrá y Nicolás Riera
La cena de los tontos, protagonizada por Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández
Qué figuras estuvieron presentes en la presentación de la temporada de Mar del Plata
Durante la presentación de la temporada teatral, estuvieron presentes Soledad Silveyra, Martín Bossi, Gustavo Bermúdez, Laurita Fernández, Florencia Peña, Juan Ingaramo, Martín Seefeld, Damián de Santo, Julieta Ortega, Gloria Carrá, Nicolás Riera, José María Muscari, Malena Solda, Vanesa González, Alberto Ajaka, Esteban Meloni, Ernesto Claudio, Diego Pérez, Lía Jelin, Natacha Córdoba, Esteban Prol, Guillermo Arengo, Marcos Carnevale, Gabriela Grinblat y Gabriela Licht.
El motivo de la ausencia de Luis Brandoni
La mismísima Solita Silveyra reveló cuál fue el motivo de la ausencia de Luis Brandoni en el evento de presentación de la temporada teatral. De acuerdo con la reconocida actriz, que interpreta a la esposa en la obra ¿Quién es quién?, Brandoni se ausentó debido a un problema de salud.
“En este mismo momento, Beto está en el médico”, expresó Silveyra, luego de contar que Luis sufrió una suba de presión el fin de semana, lo que obligó la suspensión de las funciones de la obra en el Teatro Liceo y su ausencia en la presentación de la temporada teatral de Mar del Plata