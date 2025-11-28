Todos los famosos que estuvieron en la presentación de la temporada teatral de Mar del Plata 2026

Carlos Rottemberg presentó la temporada teatral de Mar del Plata 2026, junto a las estrellas que se subirán a las tablas de "La Feliz" este verano.

Florencia Peña y Juan Ingaramo presentarán Pretty Woman en la temporada teatral de Mar del Plata 2026.

Esta semana, se llevó a cabo la presentación oficial de la temporada teatral de Mar del Plata 2026, revelando cuáles serán las obras y los elencos que viajarán a “La Feliz” este verano para entretener a los miles de argentinos y turistas que planean vacacionar en la Costa Atlántica.

Esta temporada, 8 elencos viajarán al destino veraniego de la mano del empresario teatral, Carlos Rottemberg, quien estuvo a cargo del anuncio de la temporada teatral Mar del Plata 2026.

Qué obras de teatro estarán en Mar del Plata 2026 Temporada teatral de Mar del Plata 2026, La cena de los tontos, Rottemberg, Marco Carnevale, Esteban Prol, Martín Bossi y Gustavo Bermúdez Carlos Rottemberg, Marco Carnevale, Esteban Prol, Martín Bossi y Gustavo Bermúdez firmaron el contrato de la temporada teatral en Mar del Plata 2026. Gentileza Soy Prensa La programación incluye ocho obras de distintos géneros, para todos los gustos:

Pretty Woman, de la mano de Florencia Peña y Juan Ingaramo

y Juan Ingaramo ¿Quién es quién?, protagonizada por Luis Brandoni y Soledad Silveyra-

Made in Lanús, con la actuación de Cecilia Dopazo, Malena Solda, Alberto Ajaka y Esteban Meloni

Una clase especial, con Damián de Santo y Martín Seefeld

Chanta, con Agustín “Rada” Aristarán

Toc Toc contará con la actuación de Lía Jelin, Diego Pérez y Ernesto Claudio

Sex, la obra, dirigida por José María Muscari y con la actuación de Diego Ramos, Julieta Ortega, Gloria Carrá y Nicolás Riera

La cena de los tontos, protagonizada por Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández Qué figuras estuvieron presentes en la presentación de la temporada de Mar del Plata Durante la presentación de la temporada teatral, estuvieron presentes Soledad Silveyra, Martín Bossi, Gustavo Bermúdez, Laurita Fernández, Florencia Peña, Juan Ingaramo, Martín Seefeld, Damián de Santo, Julieta Ortega, Gloria Carrá, Nicolás Riera, José María Muscari, Malena Solda, Vanesa González, Alberto Ajaka, Esteban Meloni, Ernesto Claudio, Diego Pérez, Lía Jelin, Natacha Córdoba, Esteban Prol, Guillermo Arengo, Marcos Carnevale, Gabriela Grinblat y Gabriela Licht.

Temporada teatral de Mar del Plata 2026, Soledad "Solita" Silveyra presentará ¿Quién es quién? en Mar del Plata Soledad "Solita" Silveyra firmó el contrato junto a Carlos Rottemberg. Gentileza Soy Prensa El motivo de la ausencia de Luis Brandoni La mismísima Solita Silveyra reveló cuál fue el motivo de la ausencia de Luis Brandoni en el evento de presentación de la temporada teatral. De acuerdo con la reconocida actriz, que interpreta a la esposa en la obra ¿Quién es quién?, Brandoni se ausentó debido a un problema de salud.