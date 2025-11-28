Presenta:

Todos los famosos que estuvieron en la presentación de la temporada teatral de Mar del Plata 2026

Carlos Rottemberg presentó la temporada teatral de Mar del Plata 2026, junto a las estrellas que se subirán a las tablas de "La Feliz" este verano.

Agustina Castro

Florencia Peña y Juan Ingaramo presentarán Pretty Woman en la temporada teatral de Mar del Plata 2026.

Esta semana, se llevó a cabo la presentación oficial de la temporada teatral de Mar del Plata 2026, revelando cuáles serán las obras y los elencos que viajarán a “La Feliz” este verano para entretener a los miles de argentinos y turistas que planean vacacionar en la Costa Atlántica.

Esta temporada, 8 elencos viajarán al destino veraniego de la mano del empresario teatral, Carlos Rottemberg, quien estuvo a cargo del anuncio de la temporada teatral Mar del Plata 2026.

Qué obras de teatro estarán en Mar del Plata 2026

Carlos Rottemberg, Marco Carnevale, Esteban Prol, Martín Bossi y Gustavo Bermúdez firmaron el contrato de la temporada teatral en Mar del Plata 2026.

La programación incluye ocho obras de distintos géneros, para todos los gustos:

  • Pretty Woman, de la mano de Florencia Peña y Juan Ingaramo
  • ¿Quién es quién?, protagonizada por Luis Brandoni y Soledad Silveyra-
  • Made in Lanús, con la actuación de Cecilia Dopazo, Malena Solda, Alberto Ajaka y Esteban Meloni
  • Una clase especial, con Damián de Santo y Martín Seefeld
  • Chanta, con Agustín “Rada” Aristarán
  • Toc Toc contará con la actuación de Lía Jelin, Diego Pérez y Ernesto Claudio
  • Sex, la obra, dirigida por José María Muscari y con la actuación de Diego Ramos, Julieta Ortega, Gloria Carrá y Nicolás Riera
  • La cena de los tontos, protagonizada por Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández

Qué figuras estuvieron presentes en la presentación de la temporada de Mar del Plata

Durante la presentación de la temporada teatral, estuvieron presentes Soledad Silveyra, Martín Bossi, Gustavo Bermúdez, Laurita Fernández, Florencia Peña, Juan Ingaramo, Martín Seefeld, Damián de Santo, Julieta Ortega, Gloria Carrá, Nicolás Riera, José María Muscari, Malena Solda, Vanesa González, Alberto Ajaka, Esteban Meloni, Ernesto Claudio, Diego Pérez, Lía Jelin, Natacha Córdoba, Esteban Prol, Guillermo Arengo, Marcos Carnevale, Gabriela Grinblat y Gabriela Licht.

Soledad

Soledad "Solita" Silveyra firmó el contrato junto a Carlos Rottemberg.

El motivo de la ausencia de Luis Brandoni

La mismísima Solita Silveyra reveló cuál fue el motivo de la ausencia de Luis Brandoni en el evento de presentación de la temporada teatral. De acuerdo con la reconocida actriz, que interpreta a la esposa en la obra ¿Quién es quién?, Brandoni se ausentó debido a un problema de salud.

“En este mismo momento, Beto está en el médico”, expresó Silveyra, luego de contar que Luis sufrió una suba de presión el fin de semana, lo que obligó la suspensión de las funciones de la obra en el Teatro Liceo y su ausencia en la presentación de la temporada teatral de Mar del Plata

Mirá todas las fotos del evento

Soledad

Soledad "Solita" Silveyra presentará ¿Quién es quién? en Mar del Plata junto a Luis Brandoni.

"Rada" Aristarán firmó el contrato de la temporada teatral junto a Carlos Rottemberg.

Agustín

Agustín "Rada" Aristarán presentará Chanta en Mar del Plata.

José María Muscari desembarca en Mar del Plata con la Sex, la obra, junto a Julieta Ortega, Nicolás Riera, Gloria Carrá y Diego Ramos.

Esteban Prol, Gustavo Bermúdez, Martín Bossi, Laurita Fernández, Guillermo Arengo y Marco Carnevale en la presentación de la temporada teatral de Mar del Plata 2026.

Una de las producciones más esperadas de la temporada es, sin dudas, Sex, la obra, de José María Muscari.

El elenco de Toc Toc firmó el contrato de la temporada junto a Carlos Rottemberg.

Damián De Santo, Martín Seefeld y el autor, Daniel Dátola, firmaron el contrato de la temporada en Mar del Plata junto a Carlos Rottemberg.

Made in Lanús celebra los 40 años del estreno en la ciudad de Mar del Plata, esta vez, bajo la dirección de Luis Brandoni.

Florencia Peña y Juan Ingaramo firmaron el contrato de la temporada teatral en Mar del Plata a cargo de Carlos Rottemberg.

Damián De Santo y Martín Seefeld harán Una clase especial en la temporada teatral de Mar del Plata 2026.

El elenco de Toc Toc también estará presente esta temporada en Mar del Plata.

