Viales marchan al Senado para exigir rechazo al cierre de Vialidad Nacional

El gremio de Viales reclamará ante la Cámara alta que se rechace el DNU 461/25 que dispone la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad.

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) anunció que la próxima semana marchará al Senado para exigir el rechazo definitivo del DNU que establece la disolución de Vialidad Nacional.

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) anunció que la próxima semana marchará al Senado para exigir el rechazo definitivo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 461/25, que establece la disolución de Vialidad Nacional.

La secretaria general del gremio, Graciela Aleñá, cuestionó la medida impulsada por el gobierno de Javier Milei, al señalar que el decreto “abunda en inexactitudes, datos falsos y apreciaciones subjetivas sin fundamento técnico”. Según explicó, el informe del Ministerio de Transporte que respalda el DNU “carece de sustento fáctico” y revela “un profundo desconocimiento de la infraestructura vial del país”.

Aleñá recordó que la derogación de la iniciativa ya cuenta con media sanción en Diputados y advirtió que el texto oficial “omite casi 50 funciones críticas” de la DNV, entre ellas el control de peso y dimensiones, la labor de cuadrillas, la evaluación de pavimentos y el mantenimiento de rutas. Además, sostuvo que tercerizar estos trabajos costaría entre un 15% y un 50% más al Estado.

El gremio también alertó que la disolución de Vialidad afectaría la soberanía nacional, al comprometer el desarrollo de una red federal segura y eficiente, y tendría un fuerte impacto económico negativo al frenar exportaciones, producción y empleo.