Aniversario de la UNCuyo, con protestas y reclamos: convocan a un contra-acto por la educación pública

Organizaciones gremiales, estudiantiles y políticas llaman a concentrarse en el Paseo Di Benedetto, en el Parque Central.

La Universidad Nacional de Cuyo cumple 86 años en medio de un clima de tensión por los recortes presupuestarios que afectan a la educación pública.

La Universidad Nacional de Cuyo cumple 86 años en medio de un clima de tensión por los recortes presupuestarios que afectan a la educación pública. En este contexto, diversas organizaciones llaman a un contra- acto este jueves 14 de agosto a las 10:30 en el Paseo Di Benedetto, Parque Central de Ciudad.

Estudiantes y gremios se movilizarán en el aniversario de la UNCuyo Reclamo por el futuro de la educación pública La manifestación, impulsada por gremios, centros de estudiantes y agrupaciones políticas, surge como respuesta a un escenario de desfinanciamiento que amenaza la calidad académica, frena proyectos de investigación y empuja a muchos estudiantes a abandonar sus carreras.

“Hoy, nuestras aulas, laboratorios y sueldos están en riesgo. No es solo una cuestión universitaria: es el derecho de toda la sociedad a formarse, a la movilidad social y a construir un país más justo”, advirtieron las entidades convocantes.

Bajo la consigna “Defendamos la universidad pública. Defendamos el futuro”, la actividad buscará visibilizar la crisis que atraviesa el sistema universitario y reafirmar que la educación pública es un derecho irrenunciable y un pilar para el desarrollo y la igualdad de oportunidades.