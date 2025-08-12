El pedido de la UNCuyo a los 13 legisladores por Mendoza

Fidel sostuvo en diálogo con MDZ: "Primero nosotros estamos pidiendo que nos acompañen en la votación en el Senado por la ley de financiamiento de la Educación Universitaria. Pero más allá de eso, creo que los diez diputados de Mendoza tienen que apoyarnos en que tengamos presupuesto. No estamos pidiendo más presupuesto, sino una actualización. por inflación. Y que no se olviden que la educación es una inversión. El rol de las universidades es cada vez más importante en la sociedad".

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto la semana pasada la ley de financiamiento de la educación universitaria y recomposición del salario docente, que busca garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el país. La norma de financiamiento de educación universitaria fue aprobada por 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones y será girada al Senado de la Nación para el cual tanto la rectora como el vicerrector de la UNCuyo ya pidieron a los senadores por Mendoza que aprueben la ley.

Las autoridades universitarias sacaron un comunicado en el que indicaron entre otros puntos, que: "Frente a expresiones que pretenden desacreditar la legitimidad de nuestra tarea, reafirmamos el valor estratégico de la universidad pública como motor de desarrollo económico, social, científico y humano. Las universidades nacionales son parte activa de las soluciones que necesita la Argentina, no de sus problemas. Por eso defendemos el derecho a estudiar, a enseñar y a investigar en condiciones dignas y previsibles”.

Pero además Fidel, en diálogo con MDZ , fue más allá. "No estamos pidiendo más plata sino que se actualicen las partidas de acuerdo a la inflación y para eso también necesitamos el presupuesto nacional", señaló.

Sin presupuesto

Desde que asumió Javier Milei la presidencia de la Nación, el país no tiene una discusión en el Congreso por el presupuesto, por lo tanto, el mandatario reconduce partidas del aprobado en 2022, a pesar de la inflación acumulada hasta este momento.

En ese sentido, la UNCUYO y las restantes universidades nacionales se han quedado durante muchos meses sin actualización de partidas, por lo tanto, reclaman a los legisladores que insistan que para el año próximo esté garantizado una pauta de gastos acorde a los tiempos que corren y también para poder tener previsibilidad.

En lo que va del Gobierno de Milei, el Gobierno ante los reclamos, ha optado por aumentar fondos por la vía del decreto lo que genera poca previsibilidad en el gasto. De hecho, desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) señalaron que los recursos asignados en 2025 para el Programa de Desarrollo de la Educación Superior se ubican en su nivel más bajo en casi dos décadas.

En términos reales, el presupuesto para 2025 es un 9% inferior al del año pasado y acumula una caída del 32% desde 2023. Este recorte compromete el funcionamiento de las universidades y limita su capacidad para garantizar el acceso a una educación superior gratuita y de calidad.