La UNCuyo presiona para que los senadores aprueben la ley de financiamiento educativo

Las autoridades de la UNCuyo defendieron la educación superior y solicitaron que los senadores nacionales traten el proyecto que tiene media sanción.

La UNCuyo no se quedó de manos cruzadas y presionó a los senadores nacionales para que traten en el recinto y aprueben la ley de financiamiento educativo que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados. El documento está firmado por la rectora Esther Sánchez, el vicerrector Gabriel Fidel y los decanos y vicedecanos de las 12 unidades académicas.

Cuál es la posición de la UNCuyo En el marco del debate legislativo sobre el financiamiento del sistema universitario nacional, la UNCuyo reafirmó su compromiso con la sociedad, con la defensa del derecho a la educación superior y con el desarrollo de una Argentina más justa, equitativa y soberana.

“Como institución pública, autónoma, gratuita e inclusiva, desarrollamos cotidianamente funciones sustantivas de formación profesional, generación de conocimiento, transferencia tecnológica, vinculación con el medio y promoción de la cultura en todo el territorio mendocino y en articulación permanente con la región y el país. Esa labor se realiza con el compromiso de miles de docentes, no docentes, estudiantes, investigadores y egresados que sostienen con esfuerzo y vocación una universidad de calidad, abierta y plural”, explicaron en un comunicado.

uncuyo universidad nacional de cuyo unc estudios estudiantes facultad (1).jpg Las autoridades de la UNCuyo festejaron la media sanción en Diputados de la ley de financiamiento educativo. Santiago Tagua/MDZ “Frente a expresiones que pretenden desacreditar la legitimidad de nuestra tarea, reafirmamos el valor estratégico de la universidad pública como motor de desarrollo económico, social, científico y humano. Las universidades nacionales son parte activa de las soluciones que necesita la Argentina, no de sus problemas. Por eso defendemos el derecho a estudiar, a enseñar y a investigar en condiciones dignas y previsibles”, agregaron.

Qué pasa con la ley Después de 12 horas de debate en el Congreso, el miércoles la oposición logró aprobar y dar media sanción al proyecto de ley de Financiamiento Universitario, a la vez que avanzó con la emergencia en el Hospital Garrahan. Asimismo, el Gobierno sufrió el rechazo de las facultades delegadas de Javier Milei.