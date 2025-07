DAMSU se adapta: cómo la UNCuyo sostiene su obra social en un contexto de crisis

En medio de un escenario económico nacional crítico, la obra social universitaria DAMSU atraviesa tensiones crecientes que la obligan a realizar ajustes internos y a redoblar esfuerzos para sostener la atención de miles de afiliados. Desde la UNCuyo aseguran que no se trata de aumentos arbitrarios, sino de una carrera contra el contexto nacional para poder brindarle las respuestas necesarias a los beneficiarios.

“Al no tener actualizaciones salariales, una de las fuentes importantes de ingresos del DAMSU son los aportes que hacen los trabajadores y las contribuciones que hace la universidad sobre los trabajadores activos que tiene la UNCuyo . Entonces, al no tener actualizaciones salariales se caen los ingresos, se quedan planchados”, complementaron las autoridades del DAMSU .

El otro frente es el alza en los precios del sistema médico, potenciado por la desregulación. “El eje de los costos se nos disparó con las desregulaciones que sacó el año pasado el gobierno nacional, donde vos tenés desregulaciones en medicamentos, en prestaciones, por lo que inevitablemente los costos suben y nosotros estamos dentro de ese mercado, no estamos en una burbuja”, remarcaron.

Las farmacias de todo el país se vieron afectadas por el hackeo

Frente a esta dinámica, DAMSU se diferencia de las obras sociales prepagas, “tenemos que tratar de balancear, pero, a la vez, nosotros no tenemos la posibilidad, como hacen las prepagas, de poder ajustar, mediante un cobro indiscriminado porque, aparte, los trabajadores están obligados a tener DAMSU, a aportar a la obra social, no tienen la posibilidad de salirse. Entonces, no podemos ajustar el extremo de los ingresos y los costos se nos separan”, explicaron desde el sector de salud de la UNCuyo.

Enfermedades catastróficas y presión económica

Para una obra social como DAMSU, las enfermedades catastróficas requieren un esfuerzo adicional constante. No se trata de qué tan frecuentes son, sino del impacto económico que generan: tratamientos prolongados y de alta complejidad que pueden poner en tensión todo el sistema. “Ese tipo de enfermedades ocurren todo el tiempo. Tenemos tratamientos de cáncer, hay tratamientos de una persona que rondan cifras millonarias por mes”, explicaron desde la UNCuyo.

A eso se suma que, en algunos casos, los médicos proponen otras opciones terapéuticas, que tienen un costo mucho mayor. “El médico recomienda un tratamiento que es mucho más caro, que sale 5 o 6 veces más. Nosotros el tratamiento base lo podemos pagar, el otro lo intentamos, pero es realmente un número complicado”, señalaron. Sin poder trasladar esos costos, la obra social queda atrapada entre lo que puede cubrir y lo que se necesita cubrir.

La beneficio incluye a los hospitales que tienen internación.

Cómo se sostiene el sistema

DAMSU brinda cobertura a trabajadores activos y sus grupos familiares, con diferencias según el nivel salarial y el tipo de afiliación. “Hay gente que está pagando más, pero son los salarios más altos”, señalaron. Pese al ajuste, se mantiene el acceso a instituciones como el Hospital Español, el Hospital Italiano o la Clínica de Cuyo. “DAMSU sigue garantizando el acceso a internación en clínicas de referencia, y eso es algo que los afiliados quieren preservar con justa lógica”, remarcaron desde el Departamento de Salud.

Una de las estrategias adoptadas fue ampliar la base de ingresos a través de la incorporación de graduados. “Se empezaron a incorporar graduados, y eso es un proceso bastante más lento, porque hay que hacer los análisis, algunos vienen solos, que son los más fáciles de evaluar, pero algunos vienen con familia”, explicaron.

Esto permitió reducir parcialmente el aumento de deuda acumulada durante el primer semestre de 2025.

El caso de la Clínica de Cuyo

En julio, un comunicado interno de la Clínica de Cuyo puso en alerta a la comunidad universitaria al anunciar que dejaba de atender por DAMSU. Desde la UNCuyo respondieron: “El comunicado de la Clínica de Cuyo fue interno, no fue externo. Al DAMSU nunca se lo notificó. La Clínica de Cuyo no notificó a la obra social de la suspensión del convenio, la cual tiene que ser a través de una carta documento. Por lo que ningún tipo de comunicación formal de eso existió”.

“La Clínica de Cuyo dijo que no se trató de una baja del convenio sino de falta de camas en ese momento puntual”, señalaron tras la reunión que mantuvo la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo con autoridades médicas.

El rol del Consejo Superior y las protestas gremiales

“Tienen todo el derecho de manifestarse, nosotros acá en la Universidad eso lo garantizamos”, expresaron desde el rectorado en relación a las recientes movilizaciones encabezadas por el gremio FADIUNC.

Reclamo de FADIUNC en el edificio de DAMSU FADIUNC

Además, informaron que el Consejo Superior trabaja en medidas estructurales: “Se ha hecho un pedido de informe sobre la estructura de ingresos y la estructura de costos. El Consejo Superior está trabajando para ver qué otras medidas hay que tomar para mejorar la estructura de funcionamiento y de rendimiento del DAMSU”.

Además, desde la conducción universitaria remarcaron que esta crisis no es aislada. Es por esto que la rectora de la UNCuyo llevó el caso de DAMSU al Consejo Interuniversitario Nacional, donde otras 23 universidades confirmaron atravesar situaciones similares. “Las universidades coincidieron en que están todas muy complicadas por este mismo tema”, señalaron.

Frente a esto, se conformó una comisión interuniversitaria presidida por la propia rectora para presentar propuestas al Gobierno Nacional. Desde la UNCuyo remarcan que este trabajo conjunto busca “mostrar con evidencia concreta la magnitud del problema y exigir soluciones reales”.

Un conflicto que sigue abierto

Mientras desde la UNCuyo y DAMSU explican que la situación responde a un escenario nacional que golpea de lleno al sistema universitario de salud, desde el gremio docente FADIUNC sostienen que las medidas tomadas no deben recaer exclusivamente sobre quienes aportan. La tensión entre el esfuerzo institucional por sostener los servicios y el reclamo de mayor transparencia y equidad en los ajustes atraviesa a toda la comunidad universitaria. El conflicto no está resuelto, pero sigue en debate dentro de los órganos de cogobierno.