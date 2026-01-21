Veteranos argentinos y británicos alcanzaron la cumbre del Aconcagua. 

Veteranos argentinos y británicos alcanzaron este martes la cumbre del Aconcagua . El proyecto Aconcagua - Cumbre por la Paz , reunió a excombatientes de la Guerra de Malvinas que querían dejar un mensaje de paz a todo el mundo.

Como símbolo de unión, memoria y paz, nueve veteranos argentinos y seis veteranos británicos, de entre 60 y 70 años, iniciaron la travesía el pasado martes 6 de enero. Semanas después, se confirmó que los 15 excombatientes alcanzaron la cima del Coloso de América.

"Es de todos los que formaron parte, de quienes acompañaron desde distintos lugares, de los que aportaron, empujaron y creyeron cuando el camino todavía estaba por empezar. Es también de los caídos, presentes en cada paso, y de los veteranos de guerra, que eligieron transformar una historia marcada por el conflicto en un gesto de encuentro", expresaron en su cuenta de Instagram tras cumplir la hazaña.

Veteranos argentinos y británicos cumplieron con su meta y alcanzaron la cima del Aconcagua.

Emocionados, los veteranos explicaron que la travesía tuvo un único propósito: llevar un mensaje de paz al mundo. Un mensaje que no busca borrar la historia, sino mirarla de frente. Que honra la memoria, reconoce el dolor y demuestra que incluso después de la guerra es posible encontrarse, dialogar y caminar juntos hacia algo distinto.

"Aconcagua - Cumbre por la Paz", es un proyecto que unió a veteranos argentinos e ingleses que deseaban dejar un mensaje de paz al mundo.

La idea tuvo su origen en abril de 2025 cuando Oscar Barrios, presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas Mendoza, recibió un llamado solicitando el apoyo para una expedición de veteranos en el Aconcagua. El objetivo era claro, dar un mensaje de paz al mundo y apoyar una actividad humanitaria: patrullas de Argentina y del Reino Unido subiendo juntas la montaña más alta de Sudamérica.

El martes 6 de enero fue la ceremonia de inicio. Luego, los 15 veteranos iniciaron el ascenso hacia el Aconcagua.

La patrulla argentina estuvo integrada por Omar Rubén Godoy, Julio César Peñalba, José Luis Ameri, Horacio Javier Núñez, Ricardo Vicente Pannunzio, Ricardo Ezequiel González, Ezequiel González, Fernando Torres y María Soledad Frías.

Por su parte, los veteranos británicos que participaron de la expedición fueron Will Kevans, Gary Fortuin, Stephen Crowley y Chris "Jacko" Jackson.