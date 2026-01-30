Verano en Buenos Aires: shows gratis, cine al aire libre y fiestas para disfrutar el fin de semana

La Ciudad de Buenos Aires despliega una programación cultural y recreativa pensada para disfrutar las tardes y noches estivales. Las actividades van desde recitales y fiestas jóvenes hasta espectáculos familiares y espacios para jugar, el verano se vive en parques, plazas y avenidas emblemáticas, con opciones que combinan música, gastronomía y aire libre.

Este sábado, el anochecer se vive a orillas del río con Ciudad Joven Verano. Desde las 16 y hasta la 1.30 de la madrugada, habrá bandas en vivo, graffiti, clases de skate, juegos con premios y un patio gastronómico. El cierre estará a cargo de la fiesta Polenta. La cita es en el Parque Saint Tropez, en la Costanera.

El Parque de la Ciudad abre de martes a domingo , de 10 a 20, con múltiples propuestas para chicos. Hay parque aéreo, camas elásticas, canchas deportivas, inflables, karting, juegos con agua, talleres y espacios para correr y trepar. Los animales de compañía también son bienvenidos.

El domingo a las 19, Benito Cerati se presenta junto a su banda en el Centro Cultural Recoleta. El show forma parte de uno de los ciclos de recitales más convocantes del verano e incluye sus últimos lanzamientos: ¡Viva la devolución! y En El Ciber.

Este viernes a las 20, el Planetario Galileo Galilei propone una función bajo el cielo estrellado. Se proyectará Días Perfectos, película nominada al Óscar como mejor filme extranjero en 2023 y protagonizada por Kôji Yakusho.

Música y encuentros en plazas porteñas

Durante el fin de semana, Parque Rivadavia y Parque Ferroviario recibirán una propuesta doble. El sábado por la tarde, la programación está pensada para público joven, con bandas indie, pop rock y cierre con DJ. El domingo, la invitación es familiar, con peña, folklore y karaoke. Ambas jornadas se desarrollan de 18 a 22.

Tuli en la Usina del Arte

Este sábado a las 20.30, Tuli presenta un show que combina pop rock de los 2000, música latina y cumbia pop. La propuesta integra música, movimiento e identidad propia. La función es en la Usina del Arte y la entrada se reserva en usinadelarte.ar.

La avenida Corrientes como escenario a cielo abierto

El sábado, desde las 21 y hasta las 3 de la madrugada, la avenida Corrientes se transforma en un gran corredor cultural. Entre Callao y el Obelisco habrá música, baile, cine al aire libre y gastronomía, con locales abiertos y promociones especiales en bares, restaurantes, pizzerías y heladerías.

Circo y humor para toda la familia

El sábado a las 18.30, el jardín del Museo Saavedra recibe El circo de Campanita, un espectáculo que recupera la magia del circo con malabares, equilibrios y humor.

El domingo a la misma hora, Los Cazurros presentan en la Usina del Arte un show con sus historias más conocidas, atravesadas por el humor y el absurdo. La entrada es con reserva previa.

Acróbatas, talleres y artistas por los barrios

Los jueves y viernes desde las 17, las plazas porteñas se llenan de juegos deportivos, talleres creativos, búsquedas del tesoro y espectáculos familiares. Esta semana, la propuesta recorre Parque Avellaneda, Plaza Echeverría y Plaza Almagro, donde también estará el Reparamóvil para arreglar bicicletas, juguetes, ropa y libros.

Exploradores en el Ecoparque

Las familias pueden participar de un recorrido interactivo por el Ecoparque, acompañadas por educadores. La actividad comienza a las 13, dura una hora y media y propone conocer la flora, la fauna y el patrimonio del lugar, con foco en el aprendizaje ambiental y el respeto por la biodiversidad.

Luis Salinas en el Anfiteatro

Este domingo a las 20, el Anfiteatro del Parque Centenario recibe a Luis Salinas. El guitarrista ofrece un concierto que recorre distintos universos musicales, donde conviven jazz, blues y folklore.

After office musical en la Ciudad

Afters BA es un ciclo que transforma esquinas porteñas en puntos de encuentro para relajarse después del trabajo. Se realiza todos los miércoles, de 18 a 22, con DJs en vivo. El próximo encuentro será una doble jornada en Blanco Encalada y Pasaje Viaviva, y en Marcelo T. de Alvear y Reconquista.