Vuelve el mega outlet de marcas internacionales con descuentos de hasta el 50%: cuándo iniciará

Más de 80 marcas argentinas e internacionales participarán de una nueva edición de Re!Outlet.

Una nueva edición del mega outlet Re!Outlet se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos Aires y promete descuentos de hasta el 50% en marcas internacionales y nacionales. El evento, organizado por IRSA —propietaria de shoppings como Alto Palermo y Alcorta—, volverá a instalarse en La Rural con una versión XL que reunirá a más de 80 firmas del país y del exterior.

Qué marcas estarán en la nueva edición En esta cuarta edición, los visitantes podrán acceder a promociones especiales en marcas premium de indumentaria, calzado y deporte como Adidas, Nike y Puma, además de etiquetas reconocidas como Akiabara, Markova, Portsaid, Desiderata, Yagmour, Rochas, 47 Street, La Martina, Levi’s, Cardón y Perramus, entre otras.

El evento también contará con una amplia propuesta para el público infantil, con la presencia de Little Akiabara, Grisino y Wanama Kids. En el rubro fragancias y perfumería se suman marcas como La Parfumerie y Azzaro, mientras que a nivel internacional participarán firmas como Carter’s, Skechers y Boardriders.

ReOutlet 2025 3 Grupo IRSA Por primera vez, Re!Outlet incorporará marcas de decoración, bazar y blanquería, entre ellas Volf, ampliando la oferta para el hogar y consolidando su formato integral de consumo.

Cuándo iniciará el mega outlet El mega outlet tendrá entrada gratuita y podrá visitarse desde el 5 de febrero hasta el 1° de marzo, de lunes a domingo, entre las 12 y las 20 horas, en el predio de La Rural. En la edición anterior, el evento recibió más de 310.000 visitantes.