Vuelve el mega outlet de marcas internacionales con descuentos de hasta el 50%: cuándo iniciará
Más de 80 marcas argentinas e internacionales participarán de una nueva edición de Re!Outlet.
Una nueva edición del mega outlet Re!Outlet se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos Aires y promete descuentos de hasta el 50% en marcas internacionales y nacionales. El evento, organizado por IRSA —propietaria de shoppings como Alto Palermo y Alcorta—, volverá a instalarse en La Rural con una versión XL que reunirá a más de 80 firmas del país y del exterior.
Qué marcas estarán en la nueva edición
En esta cuarta edición, los visitantes podrán acceder a promociones especiales en marcas premium de indumentaria, calzado y deporte como Adidas, Nike y Puma, además de etiquetas reconocidas como Akiabara, Markova, Portsaid, Desiderata, Yagmour, Rochas, 47 Street, La Martina, Levi’s, Cardón y Perramus, entre otras.
El evento también contará con una amplia propuesta para el público infantil, con la presencia de Little Akiabara, Grisino y Wanama Kids. En el rubro fragancias y perfumería se suman marcas como La Parfumerie y Azzaro, mientras que a nivel internacional participarán firmas como Carter’s, Skechers y Boardriders.
Por primera vez, Re!Outlet incorporará marcas de decoración, bazar y blanquería, entre ellas Volf, ampliando la oferta para el hogar y consolidando su formato integral de consumo.
Cuándo iniciará el mega outlet
El mega outlet tendrá entrada gratuita y podrá visitarse desde el 5 de febrero hasta el 1° de marzo, de lunes a domingo, entre las 12 y las 20 horas, en el predio de La Rural. En la edición anterior, el evento recibió más de 310.000 visitantes.
Además de los descuentos directos, los organizadores informaron que habrá beneficios adicionales como reintegros y promociones con Appa y 365 de Clarín, cuotas sin interés y beneficios exclusivos para clientes de Naranja X y Banco Provincia.