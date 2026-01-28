El parque acuático perfecto para pasar el calor del verano: es gratis y ofrece actividades para todos

Una alternativa que estará disponible hasta febrero para que grandes y chicos disfruten en familia.

El calor intenso del verano hace que cientos de familias busquen opciones para refrescarse con poco presupuesto. Para aquellos que desean una propuesta diferente y apta para chicos, hemos encontrado un rincón en la provincia de Buenos Aires que promete no defraudar con sus actividades.

Se trata del Parque de la Ciudad que se consolida como uno de los espacios recreativos más divertidos para los más chicos. La iniciativa invita a disfrutar de juegos de agua, parques de inflables, actividades deportivas, talleres creativos y espacios para disfrutar al aire libre en familia.

DSC02950 El parque para refrescarse y divertirse. Archivo. Todo lo que debes saber sobre este parque Uno de los puntos fuertes del parque es que cuenta con foodtrucks y puestos gastronómicos, con varias opciones de hidratación y comida sin que tengan que salir del parque. De esta forma se asegura a la familia una experiencia integral y con consumo responsable que transmite seguridad para todos.

Cabe destacar que el acceso al Parque de la Ciudad está habilitado para peatones y vehículos. Quienes ingresan caminando o en transporte público deben hacerlo por la Avenida General Fernández de la Cruz al 4000, aunque también hay una alternativa para peatones en la calle 23 de junio, ubicada en el barrio Olímpico.