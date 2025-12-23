Verano 2026: qué playas de Chile están habilitadas para el baño

Cada temporada estival, Chile vuelve a posicionarse como una escapada clásica para los mendocinos que buscan mar , descanso y paisajes únicos. Las playas chilenas ofrecen alternativas para todos los gustos, pero no todas están habilitadas para el baño, por lo que informarse antes de viajar es fundamental.

Al llegar a las playas de Chile, uno de los primeros aspectos a tener en cuenta es la señalización. La bandera verde indica que la playa está habilitada y es apta para bañarse, mientras que otros colores advierten sobre riesgos. Sin embargo, hoy existen herramientas digitales que facilitan esta información antes incluso de armar el bolso.

En ese sentido, la tecnología se volvió una gran aliada para quienes planean disfrutar del verano sin sobresaltos. A través de una aplicación oficial, es posible conocer en tiempo real qué playas de Chile están habilitadas, su ubicación exacta y las condiciones de seguridad vigentes.

Si bien lo más recomendable es chequear el estado actualizado de cada playa, durante la temporada de verano 2026 varias de las playas más concurridas de Chile se encuentran habilitadas para el baño. Entre ellas se destacan:

Cavancha, La Herradura, La Herradura Chica, Peñuelas, Rosa Agustina, Los Molles, Pichicuy, Zapallar, Papudo, Las Torpederas, Caleta Abarca, El Caleuche, El Durazno, El Manzano, El Molino, Loncura, Ventanas, Los Lilenes, Playa Chica de Cartagena, Playa Chica de Las Cruces, Playa Los Corsarios, Canelillo, Canelo y El Pejerrey .

shutterstock_1731300832 Antes de viajar a Chile, es clave verificar qué playas están habilitadas para el baño en 2026. Shutterstock

Estas playas de Chile suelen ser elegidas tanto por turistas locales como por argentinos que cruzan desde Mendoza en busca de días de sol y mar.

La app clave para saber qué playas están habilitadas en Chile

Para evitar dudas y contar con información confiable, existe la aplicación Playas Chile, desarrollada por la autoridad marítima. Esta herramienta permite consultar cuáles son las playas habilitadas y no habilitadas en todo el país, además de ofrecer datos útiles para una estadía segura.

Entre sus funciones principales se incluyen la geolocalización de playas de Chile, información meteorológica específica de cada balneario, detalles sobre deportes náuticos permitidos y un acceso directo a emergencias marítimas a través del número 137. Además, es gratuita y puede ser utilizada por cualquier persona.

La aplicación Playas Chile está disponible tanto para dispositivos Android como iOS y se puede descargar fácilmente desde las tiendas oficiales. Una opción práctica para que los mendocinos y turistas disfruten del verano en las playas de Chile con tranquilidad.