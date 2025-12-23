Compras en Chile: la estrategia de las empresas para incentivar consumos y comunicar ofertas

Un informe realizado por la consultora Demokratía, a partir del análisis de contenido en redes sociales , revela las dinámicas de comunicación y venta de las principales cadenas de retail chilenas, ofreciendo una guía clave para consumidores, particularmente argentinos, que planifican compras en el vecino país.

Nicolás González Perejamo, director de Demokratía, explicó la metodología del estudio en MDZ Radio : "Agarramos y bajamos todo el contenido que estas casas publicaron, cuatro de las más importantes casas de venta multimarca y multiplataforma de Chile , publicaron entre los meses de diciembre del año pasado y enero y febrero de este año". El análisis se ordenó "en tiempo y en las categorías de las cuestiones que publican para decirle a la gente en qué área de las ventas destaca cada una".

La principal conclusión del estudio es clara: las plataformas sociales no son el canal principal para encontrar promociones. "Las redes sociales de las grandes casas de retail no son los espacios ideales para encontrar las ofertas, los descuentos, las liquidaciones", afirmó González Perejamo.

El directivo señaló que el canal elegido por las empresas es otro: "Las grandes empresas de ventas de productos en Chile eligen sus e-commerce, eligen sus páginas web desde las cuales ellos pueden directamente vender sus productos para agarrar y para promocionar las cuestiones. O sea, si uno quiere encontrar descuentos o quiere agarrar y saber cuál es el precio de las cosas, el espacio indicado son las páginas web ".

Según el análisis, el rol de estas cuentas es diferente. "Las redes sociales sirven como espacios para fidelizar, espacios para contar cuáles son las tendencias, espacios para conectar con potenciales audiencias", explicó el titular de Demokratía. Agregó que son útiles "para detectar cuestiones que tienen que ver con ventajas competitivas" o "para detectar que en determinado lugar hay determinada tendencia en pilcha, determinado tipo de acceso a productos de tecnología".

En síntesis, "lo que nos quieren vender son estilos de vida, formas y cuestiones que hacen a la identidad de nosotros como consumidores", destacó.

Tendencias por categorías y temporada

El estudio también permitió identificar qué cadenas destacan en cada rubro. "Cuando pensás en Hogar también está primero Falabella, que le da mucha bola a todas las cuestiones que tienen que ver con tendencias y algunas líneas estéticas. Después en tecnología, La Polar parece que quiere copar el mercado y publica más cuestiones", detalló González Perejamo.

Respecto a la actividad por mes, el director de Demokratía indicó: "El mes en el que más cuestiones se publican es en diciembre, después en enero se ve que tienen como una especie de bajón (...) y en febrero vuelven".

Recomendación para el comprador

Para quienes planifican compras, la guía es concreta. "Si la gente quiere averiguar los precios de antemano porque está buscando llevarse los chelines para agarrar y para hacer una compra veraniega, lo que tiene que revisar son las páginas web. Ahí va a encontrar los precios y los descuentos. Ese es el espacio para encontrar el valor de las cosas", concluyó Nicolás González Perejamo.