Compras en Chile: el motivo por el cual ya no se encuentran grandes ofertas en las redes

Para miles de mendocinos, cruzar a Chile en verano es una decisión casi automática . El paso Cristo Redentor vuelve a cargarse, los shoppings del otro lado de la cordillera se llenan de argentinos y la expectativa es clara: comprar más barato. Sin embargo, en la previa del viaje, muchos se topan con una sorpresa que genera confusión: en las redes sociales ya no aparecen los precios ni las grandes ofertas .

La explicación no es casual. Un estudio de análisis de conversación digital realizado por la consultora D3MOKRATIA , que relevó la actividad en Instagram y Facebook de las principales tiendas chilenas durante el verano 2025, confirma un cambio profundo en la estrategia del retail: las redes dejaron de usarse para comunicar descuentos .

El informe analizó el comportamiento digital de Falabella, Ripley, Paris y ABC-La Polar entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, el período de mayor flujo de turistas argentinos. La conclusión es clara: mientras los mendocinos buscan precios antes de viajar, las marcas muestran moda, campañas visuales e influencers.

El relevamiento dice que las cuatro principales cadenas del retail chileno publicaron 688 posteos en Instagram y Facebook, pero menos del 7% estuvo vinculado a descuentos y liquidaciones. En contraste, más del 60% del contenido se concentró en indumentaria y calzado, confirmando que las redes sociales se usaron como vitrinas de estilo y no como canales de precios.

El estudio también muestra por qué muchos mendocinos no encuentran lo que buscan antes de viajar: durante todo el verano, la categoría Tecnología casi no tuvo presencia en redes sociales, a pesar de ser uno de los principales motivos de compra para los argentinos. En algunos casos, como Falabella y Paris, la tecnología representó menos del 3% de las publicaciones, mientras que la promoción de ropa y calzado dominó ampliamente la conversación digital.

En términos de volumen, Falabella concentró casi el 45% de todas las publicaciones del retail chileno durante el período analizado, muy por encima de sus competidores. Paris quedó en segundo lugar con poco más del 26%, mientras que Ripley fue la cadena con menor actividad digital, con apenas el 12% del total. La diferencia no solo fue de cantidad, sino también de estrategia.

El precio se mudó de Instagram

Durante esos tres meses, la mayoría de las publicaciones se concentró en indumentaria y calzado, con un fuerte uso de celebridades. En contraste, los posteos vinculados a descuentos y liquidaciones fueron marginales.

En términos simples: las tiendas chilenas decidieron correr el precio de las redes sociales y llevarlo casi por completo a sus sitios web. Instagram y Facebook funcionan hoy como una vidriera de estilo, no como un catálogo de oportunidades.

Este cambio impacta en Mendoza, donde gran parte del turismo de compras se planifica desde el celular y en tiempo real. Muchos viajeros esperan encontrar en redes una referencia rápida sobre cuánto cuesta un celular, una notebook o un par de zapatillas. Pero esa información ya no está allí.

Otro dato clave del estudio tiene que ver con qué productos se promocionan. Aunque muchos argentinos cruzan a Chile con la mira puesta en tecnología, ese rubro tuvo una presencia mínima en redes sociales. La única excepción fue ABC-La Polar, que lideró la conversación digital en productos tecnológicos y descuentos.

El resto del retail apostó fuerte a la renovación del guardarropa: zapatillas, ropa de temporada y campañas de moda dominaron ampliamente los contenidos. Es decir, las redes empujan a comprar ropa, no electrodomésticos.

Cuándo conviene mirar (y dónde)

El relevamiento también muestra que diciembre fue el mes de mayor intensidad digital por la Navidad, enero registró una baja generalizada y febrero volvió a ganar protagonismo con liquidaciones de fin de temporada y el empuje del turismo de verano.

Leído en clave mendocina, el mensaje es directo: mirar Instagram ya no alcanza para planificar compras en Chile. Hoy, quien busca precio tiene que entrar a las páginas web de las tiendas, comparar allí y recién después decidir el viaje.

Cruzar la cordillera sigue siendo negocio para muchos mendocinos, pero las reglas cambiaron. Las redes sociales ya no son el atajo para encontrar gangas, sino una vidriera que vende tendencia y estilo de vida.

El precio -ese dato clave que empuja filas interminables en el paso internacional- está escondido un clic más allá. Entender esa lógica puede marcar la diferencia entre volver con la sensación de oportunidad o con la idea de que “ya no conviene tanto”.