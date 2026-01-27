Vendimia: cuándo se venderán las entradas para mendocinos y a qué precio

La Subsecretaría de Cultura informó que desde el pasado sábado se encuentra habilitada la compra de entradas para público nacional y extranjero para la Vendimia . Se podrán adquirir hasta cuatro entradas por persona. En tanto, el jueves 12 de febrero comienza la venta para mendocinos.

El Teatro Griego Frank Romero Day será el escenario mayor de Mendoza con la puesta en escena de 90 cosechas de una misma cepa, bajo la dirección general de Pablo Perri. El Acto Central se desarrollará el sábado 7 de marzo, noche en la que también se llevará a cabo la elección y coronación de la nueva soberana nacional. En tanto, la segunda noche, el domingo 8 de marzo, luego del espectáculo artístico y, como es habitual, actuarán músicos mendocinos y artistas nacionales de gran convocatoria.

La venta de entradas se realizará exclusivamente por la plataforma digital www.entradaweb.com.ar .

Cabe aclarar que, como cada año, las entradas del sector Torrontés no se comercializan , ya que están reservadas a personas con discapacidad. En breve se anunciará la metodología para acceder a los tickets correspondientes.

El público mendocino podrá adquirir sus tickets desde el jueves 12 de febrero al domingo 8 de marzo inclusive. En este grupo se ubica la mayor cantidad de entradas a la venta.

Los valores del Acto Central serán: sector Malbec, $42.000; Cabernet Sauvignon, $28.000; Chardonnay $21.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $35.000; Tempranillo 1 y 5, $28.000 y para el sector Bonarda $14.000.

Los valores para la Repetición serán: para el sector Malbec, $28.000; Cabernet Sauvignon, $21.000; Chardonnay $14.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $28.000; Tempranillo 1 y 5, $21.000, y para el sector Bonarda, $11.000.

vendimia venta entradas acto central (3).JPG Las entradas de la Vendimia se tienen que canjear físicamente. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Valor de las entradas para turistas extranjeros y nacionales

Los precios del Acto Central serán: sector Malbec, $70.000; Cabernet Sauvignon, $50.000; Chardonnay, $45.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $63.000; Tempranillo 1 y 5, $50.000 y para el sector Bonarda $45.000.

En tanto, para la Repetición el costo de las entradas será: para el sector Malbec, $56.000; Cabernet Sauvignon, $42.000; Chardonnay, $39.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $49.000; Tempranillo 1 y 5, $42.000, y para el sector Bonarda, $39.000.

Es importante destacar que, una vez adquiridas las entradas a través de la plataforma digital, se deberá realizar el canje por la entrada física a partir del lunes 3 al domingo 8 de marzo inclusive. Los puntos de canje serán informados más adelante.