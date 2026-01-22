Venden ropa deportiva bajo un puente y ya es uno de los fenómenos del verano

Debajo del puente de la Costanera, donde históricamente hubo verdulerías, parrillas y puestos de paso, ahora también hay un outlet de ropa deportiva que se volvió furor en redes. Se trata de NyN , un showroom muy concurrido, ubicado sobre calle Pedro Minuzzi y la lateral de la avenida Gobernador Ricardo Videla, a metros del Club Andes Talleres, en el límite entre Godoy Cruz y Guaymallén.

De lunes a sábados, mesones y percheros cargados de ropa deportiva se despliegan bajo el puente, a modo de feria. Remeras, chombas y prendas premium aparecen una al lado de la otra y se venden a precios que llaman la atención. MDZ estuvo en el lugar y habló con Nahuel, impulsor de esta movida que crece a ritmo viral.

El contexto no es casual. En esa zona, del lado sur del puente funciona desde hace años una verdulería, mientras que del lado norte hay un puesto de café por las mañanas y una parrilla por las noches. “Son códigos de calle, acá no hay inseguridad”, cuentan los comerciantes, que conviven a diario y se cuidan entre todos.

Nahuel empezó en el rubro hace alrededor de un año, recorriendo ferias y vendiendo ropa deportiva. La idea de instalarse bajo el puente apareció casi de casualidad. “Un vecino me dijo que su hija iba a poner unas cosas acá abajo y me invitó a probar. Vine con ella, que hoy trabaja conmigo, y ese día vendí un montón”, recordó para MDZ .

Un puesto callejero con venta de ropa se volvió furor en redes y atrae clientes de todo Mendoza.

Eso fue en diciembre de 2025 y desde entonces no paró. Al día siguiente volvió a vender fuerte y entendió que el lugar tenía algo especial. La ubicación, el movimiento constante y la curiosidad de la gente hicieron el resto. Hoy, NyN funciona como un punto fijo, con clientela que llega por recomendación o después de ver videos en Instagram.

venta ropa nueva usada bajo puente godoy cruz seis El outlet funciona bajo el puente, frente a Andes Talleres, y ya es referencia para quienes buscan ropa deportiva barata. Alf Ponce Mercado / MDZ

Según cuenta Nahuel, la ropa llega desde Estados Unidos en fardos. “Compro deportivo premium, el mejor, para que venga todo lindo y si se puede nuevo”, explicó Nahuel. Cada fardo es una sorpresa: “Nunca sabés lo que viene, es como un copo de nieve, algo único”, definió.

Precios que explican el furor

Los valores son parte central del éxito. Las remeras arrancan en los 8 mil pesos, con promos de 2 por 15 mil, mientras que las chombas más caras rondan los 13 mil pesos. “Por esta calidad no se consigue nada a ese precio”, aseguró Nahuel, convencido de que ahí está la diferencia.

La respuesta del público es constante. A diario decenas de personas llegan al puesto y conversan con Nahuel mientras revisaban percheros y mesones. “La gente se va chocha por la calidad y por lo que paga”, resumió.

venta ropa nueva usada bajo puente godoy cruz (uno) Shorts, remeras, camisetas, chombas, tops, son algunas de las prendes que ofrecen. Alf Ponce Mercado / MDZ

El ritmo de reposición también sorprende. Nahuel pide ropa dos veces por semana y, en algunos casos, hasta tres. Desde que los videos en redes lo han visibilizado, reconoce que las ventas y el flujo de gente ha crecido.

Lo que viene para NyN

El outlet funciona de lunes a viernes de 9 a 20 y los sábados hasta las 16. A futuro, la idea es ampliar la oferta. “Se viene ropa de invierno y quizás sumar zapatillas”, adelantó Nahuel, que sigue apostando a crecer sin perder la lógica de cercanía.

venta ropa nueva usada bajo puente godoy cruz (siete) Diariamente se acercan muchos mendocinos a consultar y a comprar. Alf Ponce Mercado / MDZ

Con todos sus atributos particulares, NyN logró convertir un espacio impensado en un punto de compras buscado. Un outlet callejero que mezcla feria, showroom y redes sociales, y que ya forma parte del paisaje urbano mendocino.