Vecinos de Guaymallén reclaman por un basural y un socavón peligroso: "Es una vergüenza"

Vecinos denuncian que hay roedores, jeringas y una vereda que se hunde por un socavón y que la Municipalidad e Irrigación se derivan responsabilidades.

Vecinos del barrio El Solar, en Guaymallén, alertaron por un socavón de grandes dimensiones en calle Tirasso y carril Godoy Cruz que pone en riesgo a peatones y vehículos. Denuncian falta de señalización y ausencia de respuestas oficiales, mientras en la misma zona persiste un lote convertido en basural con graves problemas sanitarios.

El socavón que agrava el peligro A pocos metros de las viviendas, los vecinos advirtieron sobre la existencia de un socavón de grandes dimensiones que afecta la vereda y el tránsito peatonal. La situación se ve agravada por la falta total de señalización y de medidas de contención. “En la Municipalidad me dijeron que me comunique con Irrigación, y en Irrigación me dijeron que me comunique con la Municipalidad”, relató Luis, vecino del barrio.

Explicó que, tras difundir el reclamo en redes sociales, desde el Departamento General de Irrigación le informaron que habían llegado a un acuerdo con el municipio para reparar el problema, aunque hasta el momento no se han registrado avances. “La vereda se está cayendo porque el socavón es tan grande que pone en riesgo la estructura. Ni la Municipalidad, ni Irrigación, ni el inspector de cauce han venido a colocar algo para que la gente no pase por ahí”, señaló.

El hundimiento registrado sobre calle Tirasso se suma a una serie de socavones detectados en distintos puntos de Guaymallén, vinculados a las obras del colector Tirasso que ejecuta Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam). En noviembre de 2025, un bache de gran tamaño en el cruce de Tirasso y Profesor Mathus llegó a tragarse la cartelería de advertencia, afectó el tránsito y provocó cortes de servicios como internet por daños en el cableado de fibra óptica.

Peligro sanitario por un lote convertido en basural Además del socavón, los vecinos manifestaron su hartazgo por un lote aledaño ocupado como basural, que genera problemas de higiene, seguridad y salud pública. Luis indicó que en 2024 inició un expediente en la Municipalidad de Guaymallén solicitando intervención por la acumulación de basura, el riesgo de dengue y la presencia de roedores y arañas, sin obtener respuestas concretas. “Yo vivo a dos casas de aquí. Es una vergüenza el accionar de la Municipalidad de Guaymallén”, afirmó.