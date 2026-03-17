La DGE aprobó una Tecnicatura en Minería para formar nuevos profesionales: dónde se podrá estudiar

La nueva carrera de nivel superior fue autorizada mediante la Resolución 724 de DGE. Se podrá estudiar tanto en instituciones públicas como privadas.

La DGE aprobó la Tecnicatura Superior en Minería mediante la Resolución 724 y habilitó una nueva oferta de formación técnica en Mendoza.

La provincia de Mendoza sumó una nueva propuesta educativa orientada a uno de los sectores que busca ganar peso en su matriz productiva. A través de la Resolución 724, la Dirección General de Escuelas (DGE) aprobó el plan de estudios de la Tecnicatura Superior en Minería, una carrera destinada a formar profesionales técnicos para desempeñarse en distintas áreas de la actividad.

La tecnicatura podrá dictarse en institutos de educación superior de gestión estatal y privada de toda la provincia, aunque cada institución deberá contar previamente con la autorización correspondiente de la Dirección de Educación Superior. La intención es que esta oferta formativa tenga alcance territorial y pueda llegar a las regiones Norte, Centro, Este, Valle de Uco y Sur.

La nueva carrera fue pensada para responder a una demanda creciente de personal calificado en la industria minera. Según se desprende de los fundamentos de la resolución, la formación técnica aparece como una herramienta clave para acompañar el desarrollo económico y territorial, en especial en sectores que requieren conocimientos específicos y actualización permanente.

mineria La nueva carrera de Minería podrá dictarse en institutos superiores públicos y privados de la provincia, con autorización previa de Educación Superior. Shutterstock En ese marco, la Tecnicatura Superior en Minería apunta a preparar recursos humanos especializados para intervenir en distintas etapas del proceso minero, desde la prospección y exploración de recursos hasta la participación en proyectos productivos y tareas de supervisión. El diseño curricular también incorpora contenidos vinculados con la innovación tecnológica, la gestión ambiental, la responsabilidad social y la relación con las comunidades.

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es que combina formación teórica con prácticas técnicas y profesionales. De esa manera, los futuros egresados podrán contar con herramientas concretas para insertarse en el mercado laboral, colaborar en la gestión de proyectos y desempeñarse bajo estándares modernos que hoy forman parte de la actividad minera a nivel internacional.