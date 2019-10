Un numeroso grupo de vecinos de Las Heras se manifestó esta noche en reclamo por la falta de agua. Aseguran que desde el viernes no tienen servicio y que no han recibido respuestas concretas sobre cuándo se solucionará el problema.

"Desde el viernes no sale absolutamente nada de agua, los tanques no cargan, por lo que no se pueden usar ni baños ni lavarropas. Estamos hartos de esta situación", expresó una vecina del barrio Cementista II.

La misma mujer aseguró que "cada vez que hace calor cortan el agua", y que no les habían avisado, porque de ser así hubieran tomado los recaudos necesarios.

Otra vecina que participó de la manifestación agregó que desde hace cuatro días están sin agua, que primero comenzó con cortes intermitentes pero actualmente ya no tienen ni una gota.

"Ha pasado otras veces, sobre todo cuando empieza la época de calor. Queremos que lo solucionen antes de que sea una situación desesperante", pidió la mujer.

En el lugar estuvo presente Mario Vadillo, diputado provincial de Protectora, quien asesoró a los vecinos para que puedan organizarse y presentar un reclamo.

Vecinos de Las Heras se movilizaron por la falta de agua

"Se les dio información legal para que puedan hacer un reclamo colectivo a Aysam. Llevan cinco días sin agua y Aysam se lava las manos. Los vecinos están sin agua y a la deriva", expresó Vadillo.

"El reclamos se hace a la distribuidora y en caso de que siga incumpliendo, debería intervenir el EPAS, que es el organismo que tiene que cumplir con que todos los mendocinos tengan agua", cerró el legislador.